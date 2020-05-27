Кипр ждет туристов и обязуется бесплатно лечить их от коронавируса, если они заболеют во время отпуска

Кипр обязуется покрыть все расходы для туристов, если они получат положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в этом островном государстве на востоке Средиземного моря.

Об этом говорится в 5-страничном правительственном письме, которое есть в распоряжении агентства Associated Press. Соответствующая информация была разослана иностранным правительствам, авиакомпаниям и туроператорам. В письме изложены строгие санитарно-гигиенические протоколы, которые правительство принимает, чтобы поощрить иностранных гостей посетить зависимую от туризма страну.

Так, правительство Кипра заявляет, что покроет проживание, питание и лекарства для пациентов с COVID-19 и их семей. Пациенты должны будут оплатить только такси в аэропорт и возвращение домой.

Больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с подтвержденным коронавирусом. Для пациентов в критическом состоянии зарезервируют около 112 отделений интенсивной терапии. Для членов семей пациентов и контактных лиц будет зарезервирован "карантинный отель" на 500 номеров.

Туризм составляет 13% экономики Кипра. В этом году страна ожидает потерять до 70% с 2,6 млрд евро доходов от туризма. Кипр имеет один из самых низких показателей заражения коронавирусом на душу населения в Европе после тестирования более 10% населения.

Напомним, Кипр снова будет принимать туристов в июне - сначала из 19 стран с результатами тестов на коронавирус. Это условие отменят 20 июня для 13 стран, включая Германию, Финляндией, Израиль, Грецию и Норвегию. Впоследствии, по словам чиновников, список стран, из которых будут принимать туристов на Кипре, будет расширяться - в соответствии с эпидемиологической ситуацией в них.