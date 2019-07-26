Китайский чай – легенда длиною в пять тысяч лет®

Китайский чай уже давно признан культурным феноменом во всем мире. Кроме этого напитка (и еще, пожалуй, вина) на свете не найдется других продуктов, которые стали основой для философских исканий и церемоний. Чай продолжает свое победное шествие по планете вот уже пять тысяч лет, а в армию поклонников этого напитка вошли представители всех рас и континентов.

Спокойствие духа, осознание своего единства с миром и близкими, ощущение тонкости бытия и быстротечности времени, способность видеть важное в каждой мелочи – вот чему учит нас чай, считают китайцы. Благодаря особому химическому составу этот напиток действительно способен расслабить тело, очистить ум и успокоить эмоции. А еще чай китайский помогает побороть лишний вес, улучшить пищеварение и вывести из организма токсины.

Вместе с чаем в тело проникает энергия Ци, уверены китайцы. Материалисты-европейцы им верят, ведь в здоровом теле – здоровый дух. А в организм человека, который выпивает по чашке чая в день, поступает 450 соединений полезных химических веществ. Некоторые из них не найдешь больше ни в одном продукте питания (например, теанин). В чае содержатся 18 из 21 природных аминокислот. В нескольких чашках чая содержится суточная норма необходимых человеку минералов.

Качественный китайский чай, независимо от сорта, содержит такие полезные компоненты:

Минералы – калий, хром, фтор, марганец, цинк необходимы для полноценного функционирования систем организма.

Витамины P, K, B, C повышают иммунитет, укрепляют сосуды, оказывают благотворное воздействие на состояние нервной системы.

Антиоксиданты устраняют свободные радикалы и снижают риск заболеть раком.

Дубильные вещества нейтрализуют негативный эффект, оказываемый на организм радиоактивным излучением.

Эфирные масла укрепляют нервную систему.

Алкалоиды теофиллин, кофеин и теобромин тонизируют и бодрят, устраняют усталость.

Чай китайский: виды

По легенде, полезный напиток нашел людей сам. Вот как это произошло: китайский император Шэнь Нун объявил о новом китайском правиле – кипятить воду в санитарных целях. Вскоре после этого он отправился в путешествие по стране. Присев отдохнуть под раскидистый куст, император попросил подать ему кипяченой воды. С куста в воду упали несколько листочков, и жидкость тут же стала темно-коричневой. Обожающий науку сановник тут же отведал напиток и отметил, что он отлично освежает.

Этой легенде уже более 5 тысяч лет. С тех пор чай китайский завоевал тысячи поклонников со всего мира. Сегодня известны чаи разной степени и типа ферментации:

белый;

желтый (бирюзовый или улун);

зеленый;

красный (в Европе – черный);

темный (пуэр).

Зеленый чай бодрит и отгоняет сон, белый – обладает мягким цветочным ароматом и заряжает энергией, красный – тонизирует и снимает интоксикацию. Самый ферментированный из чаев – пуэр – даже может применяться как комплексное средство для лечения многих болезней. Желтый чай обладает похожим действием, но имеет более нежный аромат. Купить китайский чай любой степени и типа ферментации можно в магазине «Dao».