Китайский чай: топ-5 знаменитых зеленых настоев из Поднебесной®

Качественный китайский чай в Украине появился относительно недавно, но сразу же завоевал любовь поклонников полезных тонизирующих напитков на каждый день. Сегодня насчитывается несколько десятков видов китайских чаев, каждый из них отличается уникальным вкусом. Попробовать все – непростая задача, но начать с нескольких самых популярных вариантов однозначно стоит.

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С чего начать знакомство с китайскими чаями? Конечно же, с 5 знаменитых напитков, обладающих уникальным вкусом. Зеленый чай выводит из организма токсины, тонизирует, улучшает состояние кожи и улучшает зрение. Выбирайте любой вариант из этого списка – и наслаждайтесь неповторимым вкусом и ароматом.

Лун Цзин (Колодец Дракона)

Чайные кусты Лун Цзин растут в горах, где влажный климат бамбуковых лесов и вулканические почвы формируют особый шедевральный вкус будущего напитка. Листочки чая накапливают большое количество витаминов, поэтому сваренный из них настой можно считать эликсиром здоровья. Кстати, сборщики срывают только типсы с двумя верхними листами, поэтому в 100 граммах чая может быть до 10 тысяч полезных листов!

Би Ло Чунь

Этот чай является признанным национальным достоянием Китая и его гордостью. Сырье для настоя собирают в горах Дунтин в период цветения абрикосовых и персиковых деревьев (накануне весеннего равноденствия). При заваривании ворсистые листья дают светлый настой с энергичным вкусом и нежной симфонией послевкусия.

Тайпин Хаокуй

Этот знаменитый чай выращивают в горах Хуашань. Плантации находятся на территории заповедной зоны с очень резким климатом, который способствует формированию благородного вкуса и аромата знаменитого напитка. Листочки собирают только с кустов возрастом 10-15 лет. Зрелые растения накапливают большое количество витаминов и микроэлементов. Кстати, такие полезные листья Тайпин Хаокуй вырастают на 5-14 сантиметров в день!

Люань Гуа Пянь (Семена Тыквы)

Этот чай считается элитным из-за ограниченного срока хранения, высокого стандарта обработки (до 7% сухости) и небольшого размера плантаций. Семена Тыквы собирают в начале сезона дождей – в период активной вегетации листа. Не пугайтесь – ничего общего кроме формы этот чай с семенами тыквы не имеет. Напиток, сваренный из длинных светлых листочков, имеет нежный миндально-орхидейный аромат, уникальный медовый вкус (после первого пролива) и легкое ментоловое послевкусие (после последнего). Если вы хотите попробовать этот уникальный напиток, купить китайский чай в Украине можно в «Dao».

Мао Фэн

Чай готовят из первых листочков и типс, собранных высоко в горах в апреле и мае. Чайные листы фиксируют и дважды прогревают в процессе обработки, что придает им уникальный вкус. Мао Фэн – это изогнутые листья, аромат орхидеи и светлый янтарный отвар. Он проясняет сознание, тонизирует нервные клетки и повышает когнитивную «мощность» нашего мозга, а также улучшает иммунитет, снижает сахар в крови и даже оказывает профилактику рака.

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