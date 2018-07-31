Колючее пополнение: в экопарке родились дикобразы

Семейство дикобразов в этом году пополнилось в июне. Двое колючих детенышей родились около месяца назад, еще одному малышу исполнилось две недели. Потомство у этого вида грызунов появляется в экопарке уже второй год поряд. Теперь здесь обитает 11 дикобразов.

Светлана Вишневецкая, нач. сектора «Грызуни и террариум»:

Малыши родились совсем лысенькие, но уже с иголочками и с открытыми глазками и на второй-третий день уже иголочки начали тверденькие быть. Когда я пыталась его взять, он уже начал шипеть и тарахтеть иголками, как настоящий взрослый. Показывая агрессию, то что ему не нравится, что вы его трогали.

Малыши и родители живут в просторном вольере, но увидеть детенышей посетители смогут только с наступлением сумерек, активный способ жизни дикобразы ведут ночью. Завтракают вечером - лакомятся овощами и фруктами, самый маленький из детенышей питается материнским молоком.

Светлана Вишневецкая, нач. сектора «Грызуни и террариум»:

Питаются – это салат, листья салата обожают, обожают арбуз, обожают дыню. но полностью диет-стол только вечером. Сейчас сухие: зерно, сухарики, а все остальное только вечером.

Дикобразы - третьи по размеру грызуны в мире после капибар и бобров, которые живут на трех континентах. Они "вооружены" самыми большими иглами среди всех млекопитающих - используют их для защиты от хищников.