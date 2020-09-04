Культурная сфера в период пандемии: как в харьковских театрах будут заботиться о зрителях

В «красную» зону в области попал Великобурлукский район. Но именно Харьков пока бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19.

За последние сутки в области новых заболевших - 369 человек, из которых 285 человек - это харьковчане.

Все остальные районы Харьковщины, как, собственно, и сам мегаполис, пока остаются в «оранжевой» зоне.

Однако губернатор уверен, что вскоре и город может попасть в «красную» зону.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Найбільша кількість захворілих і контактів - це саме в міському транспорті. Ми попадаємо в «червону» зону - ми вимушені будемо зупинити весь транспорт знову. Ми знову вимушені будемо зупинити весь транспорт - це знову діти будуть не вчитися в школах, ми закриваємо і не проводимо жодного заходу і повертаємося до жорстких карантинних заходів, які ми мали, там, у квітні, у травні місяці. В мене запитання: ми хочемо цього? Ні, не хочемо.

В первую очередь, в случае перехода Харькова в «красную» зону под закрытие попадут учреждения культуры.

Пока же все они оптимистично готовятся к открытию театрального сезона. Конечно же, с учетом пандемических реалий.

Пустым зал Харьковской филармонии простоял с марта. Именно тогда жесткий карантин ввели по всей Украине. Работали только стратегические объекты. От отмены спектаклей учреждения культуры терпели немалые убытки. Например, театр Шевченко потерял более полутора миллионов гривен за полгода пандемии. Все работники и актеры получали только 2/3 зарплаты.

В ХНАТОБе убытки значительно выше, но здесь хотя бы работники получали всю зарплату, потому что заведение финансируется Министерством культуры.

После ослабления карантина в театрах восстановили репетиции. И после этого в некоторых заведениях начали регистрировать случаи COVID -19.

Так, из-за шести больных весь хор в ХНАТОБе пришлось отправить на самоизоляцию. Впрочем, сейчас здесь, как и в других театрах, уже приступили к репетициям и надеются на встречу со зрителями в текущем месяце.

Маргарита Корнющенко, руководитель лит.драм. части театра им. Шевченко

Карантин впливає тільки на розсадку наших глядачів. Ми дотримуємося всіх умов щодо шахматного розташування крісел І так само просимо наших глядачів. дотримуватися дистанції, масок, санітайзерів і так далі. І самі, звісно, наші працівники, які контактують з глядачем, так само цього всього дуже суворо дотримуються.

Везде - примерно одинаковые правила: дезинфекция, маски, дистанция и скрининг. В театрах уверяют, что будут заботиться о безопасности как своих работников, так и зрителей.