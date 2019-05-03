Легендарную Красную скрипку Страдивари теперь смогут услышать харьковчане

Уникальный музыкальный инструмент, который двести лет считался потерянным, услышат харьковчане на концерте «Мистическая красная скрипка». Она была создана скрипичным мастером Антонио Страдивари еще в XVIII веке и путешествовала по всему миру в руках своих владельцев.

Много лет не было известно о судьбе инструмента, однако на очередном аукционе в Лондоне ее купили в подарок известной сейчас американской скрипачке Элизабет Питкэрн.

Елена Еремина, директор оркестра

Дідусь Єлізабет Піткерн на аукціоні купував цю скрипку і він подарував їй на шістнадцять років цей інструмент. Звичайно, буде охорона, вона приїздить з делегацією з Америки, звичайно це все сплановано.

Элизабет вместе с «Красной скрипкой» играла на лучших музыкальных сценах мира. Солистка считается одной из ведущих скрипачек в Америке.

Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» вместе с Элизабет выступят в следующую пятницу в Харькове. Сегодня они провели в прямом смысле открытую репетицию концерта - под открытым небом на площади Архитекторов.

Татьяна Жук, артистка и администратор оркестра

Інструмент, якої б якості він не був, будь-то звичайний, або такого видатного майстра як Антоніо Страдіварі, може звучати лише в руках майстра. Тому сам по собі інструмент цінний, коли на ньому виконує музикант те, що співзвучно його душі.

Во время выступления в Харькове прозвучат классические произведения таких композиторов, как Бетховен и Брамс.