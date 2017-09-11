Легендарный "Тартак" вернулся в Харьков, чтобы выступить на Арт-пикнике

11 сентября 2017 г. 18:17
Автор: Вилен Мода
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На сцене Фельдман Экопарк, в рамках Арт-пикника, группа "Тартак" выступает впервые. Приехали, не скрывает Александр Положинский, по просьбе близкого друга и организатора этого социального проекта - телеведущей Славы Фроловой.

Александр Положинский, солист группы "Тартак"

Тартак і Харків - це нерозривно пов’язані поняття. Тому що Тартак фактично почав свою професійну діяльність тут, у Харкові, у 97 році, ми дебютували, як проект на фестивалі червона рута. Якщо говорити про сьогоднішній концерт я прийшов, а тут такі дуби. Я виступаю між дубами, та я кайфую просто коли їх бачу, а тут я ще і співаю.

Помимо украинских хитов, посетители имели возможность совершенно бесплатно поучаствовать в интерактивных мастер-классах под открытым небом, попробовать себя в разных видах арт-искусства, полистать классиков лежа в гамаке и даже пополнить свои соцсети новыми снимками в так называемых селфи зонах.

Мария Януш, куратор арт-пикника

Мы социальный проект и мы это вот пытаемся громко доносить до людей, что мы даем людям возможность развиваться, мы дарим им какие-то вот возможности. Только приходите вот и пользуйтесь этими возможностями. У нас есть тут все, мы открыты для любых фестивалей, организаций, которые хотят проявить себя.

Приобщиться к атмосфере креатива и творчества на природе харьковчане могут до конца месяца.
 

Видео: 

Легендарный "Тартак" вернулся в Харьков, чтобы выступить на Арт-пикнике - 11.09.2017

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