Масштабный мурал-триптих с китами на Алексеевке признали рекордным

Мурал-триптих, созданный на стенах шестнадцатиэтажек на Алексеевке, официально признан рекордным.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Сегодня, 22 декабря, руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова зафиксировала данный рекорд. Теперь харьковский мурал признан самым большим по площади.

Напомним, харьковские художники нарисовали на трех стенах 16-этажного дома по пр. Людвига Свободы, 58 панно, на котором изображены пять маленьких китов и один большой (косатка).

Фиксацией рекорда занимались профессиональные геодезисты. Общая площадь стрит-арта, по их подсчетам, составила 1375,74 кв. м.

«Как только где-то появляется масштабный мурал, то харьковчане обязательно нарисуют больший. Ранее наибольший мурал мы зафиксировали в Киеве, но этот триптих, конечно же, побил предыдущий рекорд. История харьковских муралов заслуживает отдельной странички в Книге рекордов», - отметила Лана Ветрова.

По словам одного из авторов триптиха, харьковской художницы Анастасии Худяковой, стрит-арт рисовали три недели, а сама идея возникла год назад. Роспись художники выполняли на высоте 48 м.

«Кит - это символ природной силы. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, поэтому захотелось создать масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна жителям и гостям города», - отметила Анастасия Худякова.