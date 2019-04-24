Мир Посуды — широкое разнообразие гриля и барбекю для использования на природе®

С наступлением весны появляется возможность разнообразить свободное время веселыми вылазками на природу. И конечно, такие небольшие путешествия с родными и друзьями становятся вдвойне приятнее с шашлыками или другой вкусной и калорийной пищей, которую можно приготовить прямо на свежем воздухе.

В теории для приготовления мясных и рыбных блюд на природе нужен только огонь костра. Но на практике жарить мясо и рыбу без специальных приспособлений оказывается неудобно. Всегда существует риск пережарить или не дожарить блюдо, получить не такой приятный вкус, потратить слишком много времени на приготовление еды. Поэтому куда удобнее купить барбекю и брать его с собой в поездки — переносное приспособление повысит комфорт отдыха.

Барбекю на сайте Мир Посуды — широкий выбор портативных приспособлений

Самыми популярными товарами для пикника остаются барбекю и гриль — первый позволяет жарить пищу в открытом виде, второй снабжается крышкой. В каталоге сайта mirposudy.com.ua можно приобрести:

обычный барбекю для установки над открытым огнем;

переносной газовый барбекю, который нужно использовать без разведения костра;

газовый и угольный гриль портативного и стационарного типа;

гриль-барбекю — конструкцию, сочетающую в себе возможности обоих приспособлений.

Конструкции для пикника в каталоге сайта представлены в разных габаритах и разновидностях. Некоторые приспособления лучше всего устанавливать на выбранном месте во дворе загородного дома, другие можно складывать, помещать в багажник и брать с собой во время поездок на природу. Гриль и барбекю отличаются по мощности и принципу работы, по размерам рабочей поверхности — некоторые конструкции позволяют готовить пищу малыми порциями, другие рассчитаны на обработку больших объемов продуктов.

Мир Посуды может гарантировать высокое качество приспособлений и предлагает умеренные цены на продукцию, осуществляется доставка по городам Украины. Приготовить при помощи собственного переносного барбекю можно не только шашлык, но и шаурму и запеченный картофель, стейки, грибы и овощи, ароматные поджаристые сэндвичи.

Удобная портативная конструкция позволяет уделять минимум времени приготовлению еды и не беспокоиться о том, что пища сгорит или не дожарится. При использовании барбекю или гриля пикник на природе может стать таким же веселым и комфортным, как домашний обед.