На одной из многоэтажек на Алексеевке появился масштабный мурал с китами, который претендует на звание самого большого в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, его создали харьковские художники на доме по пр. Людвига Свободы, 58 в Шевченковском районе.

Панно нарисовали на трех стенах 16-этажного дома, на нем изображены пять маленьких китов и один большой (косатка).

По словам харьковской художницы Анастасии Худяковой, которая была одним из авторов произведения, длина мурала составляет 28 м.

И это самый большой подобный проект не только в Харькове, но и во всей Украине, отметила она.

«Кит - это символ природной силы, мощи. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, поэтому захотелось создать такую большую, масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна для жителей и гостей Харькова. Мы очень надеемся, что нам удастся зарегистрировать мурал как самый большой в стране, но то, что это самый большой в Харькове, это точно», - отметила Анастасия Худякова.

По словам Анастасии Худяковой, для создания арт-объекта Алексеевка была выбрана неслучайно - в этом районе еще не реализовывались подобные проекты и есть для этого необходимое пространство.

Художник Сергей Калмыков объяснил: «Захотелось объема, захотелось не совсем простого рисунка. То есть, чтобы его увидеть, надо найти эту точку, с которой он будет смотреться, и применить воображение, чтобы сложить все части в одно целое. Стиль рисунка называется лофт-поле».

Перед тем как художники приступили к работе, коммунальщики отреставрировали фасад дома.

Отметим, смотреть на мурал лучше со стороны выхода из станции метро «Победа».

Стрит-арт с косатками создавался месяц. Роспись художники выполняли в экстремальных условиях - на высоте 48 м. Как отмечают авторы проекта, в ходе работы очень важно было состыковать три стены, поскольку кит поделен на три части, и только с одной точки можно увидеть цельный рисунок.