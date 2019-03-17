На харьковских улицах появились пианино

Этой весной сыграть Моцарта, Брамса или даже «В траве сидел кузнечик» можно прямо посреди улицы, в торговом центре или на выходе из галереи. По городу расставили разноцветные пианино.

Девять ярких фортепиано предстали перед харьковчанами 8 марта.

На выходе из «Стекляшки» стоит настоящее пианино в цветах – вокруг него расположились продавцы тюльпанов, некоторые даже использовали крышку пианино в качестве столика для создания букетов.

Проект ArtPiano – часть фестиваля Kharkiv Music Fest, который стартует в конце марта. Уличные пианино появлялись в Харькове и раньше – впервые такой инструмент поставили в 2014 году в сквере Поэзии во время Дней музыки. Этот фестиваль проходит в июне, а сейчас организаторам пришлось договариваться о том, чтобы большинство инструментов все-таки спрятать под крышу от осадков.

– Мы поставили пианино в тех локациях, которые были согласны с нами сотрудничать. Это все – на некоммерческой основе, потому не все согласились. В некоторых местах владельцы не хотели, чтобы инструмент стоял бесплатно, – рассказала «ХН» координатор проекта Kharkiv Music Fest Катерина Данилова.

Подготовку к проекту начали еще в конце прошлого года: организаторы вышли на поиск старых инструментов. В основном их купили за символические суммы, порядка 500 гривен. 4 фортепиано их хозяева подарили фестивалю.

Дальше пришла очередь художников взяться за пианино. Дизайном занимались студенты колледжа дизайна и искусств. Полет их творческой фантазии был ограничен только двумя условиями: на инструменте должна красоваться надпись Kharkiv Music Fest, а политические и религиозные мотивы, наоборот, были под запретом. С этой задачей студенты справились легко – все инструменты получились очень яркие и разные. Работа над внешним видом заняла примерно месяц.

– Мне очень понравилось пианино, разрисованное яркими цветами. Там еще нарисована Зеркальная струя и Колесо обозрения. Оно сейчас стоит в «Дафи». В Оперном театре в вестибюле на первом этаже мы поставили пианино «Небо Ван Гога» – белое с элементами картины Ван Гога «Звездная ночь», – говорит Катерина Данилова.

С технической частью пришлось повозиться – состояние старых инструментов оставляло желать лучшего. Все пианино приехали к организаторам с исправной механикой, но расстроенными. С ними долго работал настройщик. Чтобы раскрасить инструменты, тоже пришлось долго счищать толстый слой лака. А потом, когда все было готово, пианино снова покрыли лаком, чтобы защитить от уличной влаги.

"Надеемся, что это как-то продлит их жизнь. Хотя мы понимаем, что те пианино, которые стоят на улице, долго не проживут", – говорят организаторы.

В конце марта, когда начнется Kharkiv Music Fest, на уличных пианино сыграют настоящие концерты, однако их расписания пока нет. Выступать перед прохожими будут профессиональные музыканты и ученики музыкальных школ.

Уличные пианино простоят в Харькове до 7 апреля. После чего те из них, которые уцелеют, подарят больницам и детским домам.

Поставить пианино на улице впервые придумал английский художник Люк Джеррем в 2008 году. Он расставил по Бирмингему 15 фортепиано с призывом «Play Me, I’m Yours» – «Играй на мне, я твоё».

"Идея «Play Me, I’m Yours» пришла ко мне после посещения прачечной. Каждую неделю я приходил туда, видел одних и тех же людей, но никто из них не разговаривал друг с другом. Я вдруг понял, что в городе, должно быть, сотни таких невидимых общин, которые регулярно проводят время друг с другом в тишине. И решил разместить пианино как катализатор для беседы", – цитирует официальный сайт проекта слова Люка Джеррема.

За три недели в уличных концертах в Британии приняли участие 140 тысяч человек в качестве музыкантов и слушателей. С тех пор, по данным официального сайта «Play Me, I’m Yours», в 60 городах было размещено более 1900 уличных пианино, которые слушали 10 миллионы людей по всему миру. Наверняка эта цифра намного больше из-за неучтенных уличных пианино, которые появляются в городах во время таких фестивалей, как Дни музыки.