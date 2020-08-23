На площади Свободы в сквере открыли "сухой" фонтан за 17 миллионов гривен (видео)

Сегодня, 23 августа, в Харькове в сквере на площади Свободы открылся "сухой" фонтан.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Во время церемонии открытия в сквере выступили танцевальные коллективы и оркестр «СХІД Opera».

Это самый крупный в Украине «сухой» круглый фонтан: его диаметр составляет 36 метров, он состоит из семи колец и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки.

Также в сквере на пл. Свободы также был выполнен комплекс работ по благоустройству: там уложили гранитную плитку, установили скамейки, урны, провели новое освещение, высадили цветы и кустарники, засеяли газоны, по которым можно ходить, отметили в горсовете.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, данный фонтан обошелся харьковскому бюджету в 17 миллионов гривен.

Так, по информации ХАЦ, оборудование фонтана в сквере на площади Свободы обошлось в 8,15 миллионов гривен.

«Оборудование фонтана + монтаж оборудования + помещение управления фонтана – 16950000 грн. Общая стоимость реконструкции сквера на площади Свободы - 138 млн. грн.», - написали харьковские антикоррупционеры на своей странице в Фейсбук.

Посмотреть на запуск фонтана пришли тысячи харьковчан и гостей города.

В соцсетях публикуют фото и видео момента открытия данного фонтана.

Как можно видеть на фото и видео с места событий, никакой социальной дистанции и карантинных мер безопасности во время мероприятия харьковчанами не соблюдалось.

Напомним, с завтрашнего дня, 24 августа, в Харькове начинают действовать карантинные меры противоэпидемической безопасности "оранжевого" уровня.

Они предполагают следующие ограничения:

- запрет на работу учреждений с размещением постояльцев, кроме отелей;

- в развлекательных центрах, заведениях общественного питания заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;

- запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м территории;

- ограничение массовых мероприятий - не больше 220 человек и пр.