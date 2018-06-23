На велосипеде в платьях и на каблуках: в Харькове состоялся ежегодный девчачий велопарад

Трехколесный друг участницы девчачего велопарада 8-летней Зоряны необычный, он реабилитационный, предназначен для детей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Впервые за его руль девочка села весной и уже вскоре вместе с папой приняла участие в масштабном велодне, даже проехала всю дистанцию. а это 8 километров. Теперь - кататься на велосипеде - самое любимое занятие ребенка, рассказывает её мама Мария, и очень полезное.

Зоряна, 8 лет:

Мне просто хотелось поехать сюда, потому что тут интересно очень и весело.

Мария, мама участницы велопарада:

Это пассивная гиманстика, с одноц стороны, тренировка, потому что просто физически руками, ну сколько я могу ей эти ноги двигать. То есть упражнения, они могут быть эффективны, ну 5 минут-10-20. А велосипед - это сели и поехали. километражами, часами. Мы ездим везде, куда хотим, сели и поехали.

Еще одна участница велопарада, Ольаг Волянская, не представляет своей жизни без двухколесного транспорта. Рассказывает, с приходом тепла каждый день предпочитает велосипед общественномут ранспорту - ездит на работу, путешествует или катается со своими велоподружками. К собранию поклонниц готовилась тщательно - сама пошила костюи и прихватила с собой маракасы.



Ольга Волянскяа, участница велопарада:



Я вообще люблю танцевать сальсу, бачату, кизомбу, то есть все, что связано с этими направлениями. Костюм мой, он цвета кубинского флага, Че Гевара, маракасы, просили сегодня инструменты, то есть какие были, так сказать. Хотели поддержать это движение, мы каждый год приезжаем.

Девчачий велопарад в Харькове проводится 7 год подряд. Изначально авторы идеи выбирали каждый год разные тематические дресс-коды, затем - прически, этим летом объединились с организаторами Дня музыки и выбрали танцевально-музыкальную тематику. Маршрут - самые безопасный и комфортный, основная цель - показать, что велоспорт может быть очень женственным.

Виктория Смагина, со-организатор велопарада:

Город-то у нас рельефный такой. И мы старались, чтобы было меньше подъемов и привязывались к оперному театру, а здесь удобно собираться - здесь тень.

Ирина Буряк, одна з организаторов велопарада:

Посыл, наверное, в том, что девчонки - не надо бояться ездить в платьях. Вы у нас всегда самые красивые, что не надо привязываться к спортивному образу одежды.

В девчачьем велопараде участвовало несколько десятков харьковчанок, но мужчинам тоже позволили присоединиться в качестве охранников очаровательных участниц.