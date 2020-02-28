На выходных в Харькове - до 8 градусов тепла: прогноз погоды

28 февраля 2020 г. 18:30
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На выходных, 29 февраля и 1 марта, в Харькове ожидается до 8 градусов тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные синоптиков.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно, с прояснениями, ночью - местами небольшие осадки, днем - без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью - 1-3 градуса мороза, днем - 4-6 градусов выше нуля.

В воскресенье - переменная облачность, без существенных осадков, ветер - 7-12 м/с, температура воздуха ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

 

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