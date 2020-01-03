На выходных в Харькове - мокрый снег: прогноз погоды

03 января 2020 г. 21:00
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В выходные, 4-5 января, в Харькове ожидается до 4 градусов тепла, также возможен мокрый снег.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на данные Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

По информации синоптиков,  в субботу в городе – облачно, с прояснениями, без существенных осадков.

На дорогах - местами гололедица, ветер – 5-10 м/с, местами - 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью – 2-4 градуса мороза, днем – 2-4 тепла.

В воскресенье  в городе ожидается облачная погода, временами небольшой мокрый снег, ветер – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем – от 1 градуса мороза до 4 тепла.

 

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