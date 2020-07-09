Не соответствуют норме: на двух пляжах Харькова не рекомендуют купаться

09 июля 2020 г. 16:20
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На двух пляжах Харьковщины, воду на которых проверили на содержание возбудителей опасных заболеваний, не рекомендуют купаться.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Так, по результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в Харькове, было выявлено содержание лактозоположительных кишечных палочек сверх нормы (6200 и 9500 соответственно при норме не более 5000 на литр).

«В связи с этим рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах указанных пляжей остаются актуальными», - отметили в Лабцентре, представив обновленную интерактивную карту водоемов и мест, где не рекомендуется купание.

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