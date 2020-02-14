Нежная и страстная звериная любовь. В харьковском зоопарке отметили день влюбленных

Нежная и страстная звериная любовь. Ко дню всех влюбленных, когда город погрузился в мир валентинок и цветов, в зоопарке решили поделиться романтическими историями любви своих пушистых подопечных.

Вот первая хищная парочка - черно-бурые лисы Джерри и Джина. Молодым и энергичным хитрецам недавно исполнилось по шесть лет. По словам пресс-секретаря городского зверинца, живут лисы в полном согласии.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Джина відрізняється крайньою обережністю, а ось Джері моментально спрямовується до чогось нового. В їжі самка більш вибіркова, довго принюхується, вирішуючи, що ж з'їсти. Самець за цей час встигає не тільки насититися, але і зробити кілька схованок з провіантом. Запасливий лис по кілька разів переховує їжу. Але якщо Джина знаходить тайничок, це не привід для конфліктів. Любов важливіше!

Кардинально другие отношения у пары рысей - Симы и Сникерса. Здесь, рассказывает Жанна Сивуха, доминирует самочка. Хищная кошечка с характером, иногда даже агрессивна. А вот Сникерс - полная противоположность - спокойный и сдержанный.

Такое отличие в характере работники зоопарка объясняют разницей в возрасте, потому что Сима старше Сникерса аж на 3 года. Свой строптивый характер она проявила уже при первой встрече, ясно дав понять, кто будет главный в отношениях.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

А ось про яку пару можна з упевненістю сказати: «За милим хоч на край світу», так це про наших орангутанів Жору і Флору. Спочатку до зоопарку мав приїхати лише Жора. Але склалася така ситуація: в групі, в якій він перебував у зоопарку Франції, самці стали його ображати. Жору довелося відокремити, а Флора стала його соціальним партнером, захищала його, і вони стали парою. Так у нас з'явилася Флора, оскільки розлука була б для них величезним стресом.

Орангутаны прекрасно ладят вместе почти всегда, начиная от игры, заканчивая лакомством вкусностями.

Такой идиллии в отношениях работники зверинца желают всем влюбленным.