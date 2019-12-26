Новогодние украшения: во сколько обойдется наряд для елки в этом году?

Для роскошных вечнозеленых красавиц, которые заполонили город, должно быть и достойное оформление, считают харьковчане. Новогодние украшения на полках рынков и супермаркетов - на любой вкус, и любителям минимализма и креативным есть, где разгуляться.

Да, каждый год стараюсь делать в другом цвете, так, чтобы это подходило под символ года. Поэтому в этом году елка будет серебристо-синяя, и буду сейчас покупать игрушки.

По словам продавщицы праздничных украшений Оксаны, в этом году новогодний «дождик» уже почти не пользуется спросом, на замену ему пришли бусы, бантики или снежинки, которыми можно заполнить пустоты между ветвями сосны.

В зависимости, что вы ещё туда будете добавлять – банты, снежинки, ещё какие-то бусы, украшения. Ну, так, в среднем можно 10 шариков, а можно и 30 - смотря как украсить.

Цены на новогодние шарики тоже различаются в зависимости от диаметра, рисунка и, собственно, материала, из которого они изготовлены. Дешевле, говорят продавцы, покупать в наборах, чем поштучно.

Оксана Босых, продавец новогодних украшений

Пластиковые дешевле, стеклянные – дороже: от 15 и вот до 160-ти. Есть также деревянные мыши, сейчас модные, популярные из таких натуральных материалов. - Із натуральних скільки обійдуться? - Ну, если подвеска на елку - 22 гривны.

Атмосферные рождественские веночки из искусственной хвои сейчас очень популярны - чтобы украсить двери такой красотой, придется выложить несколько сотен.

Торговцы новогодними украшениями говорят, что цены на праздничную атрибутику сильно не выросли, а местами даже упали.

А вот на что харьковчане денег не жалеют - это гирлянды, их выбор тоже велик: на улицу и в дом, есть вот даже такие олени, сияют и поют, говорит Алишер, такой красавец, к примеру, стоит две с половиной тысячи гривен. Если говорить о разноцветных огоньках на елку, то, к примеру, на полутораметровую красавицу нужно где-то метров десять гирлянды.

Алишер Рахимджонов, торгует новогодними украшениями

Возьмем пятиметровую. Бюджетные есть, мы можем их даже по 18 гривен отдать, есть чуть подороже, есть кристалл, есть шестигранник, есть линза, и я могу так дальше и дальше перечислять, чем лучше качество, тем, естественно, дороже цена.

Самая дорогая гирлянда этого же метража обойдется в двести гривен.

Имено уличные - 400 гривен. - Скільки метрів там? - 5. - А якщо ялинку прикрашати? - Если елку, показываю, 15 метров, как мы с вами говорили, - это бюджетный, тут цвета разные - 60 гривен.

Под елку харьковчанам предлагают поставить Дедушку Мороза со Снегурочкой, и цены на них тоже различаются, вот эти, например, рассказывает Алишер, дорогие, потому как хендмейд.

Здесь всё - ручная работа, это из дорогих, это тот, кто хочет хорошего дорогого Деда Мороза. Милости просим - он у нас есть 650 гривен. Есть вот такой - с гармошкой - Дед Мороз. - Скільки такий дідусь? - 60 гривен.

А вот самое главное - верхушку елки, будь то пластиковые звезды или стандартные продолговатые - можно приобрести за цену до сотни гривен. А светодиодное или стеклянное такое украшение обойдется покупателю не менее трехсот.

В общем, чтобы украсить полутораметровую елку с нуля более или менее бюджетно, придется выложить до тысячи гривен.