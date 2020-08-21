Обезьяна на ладони: пополнение в семействе эдиповых тамаринов в харьковском Экопарке

Понемногу слазит с родительской шеи и учится быть самостоятельным. Это - о Стиче, детеныше Эдиповых тамаринов. В харьковском Экопарке они поселились около года назад. А недавно обзавелись потомством.

Новоиспеченные родители, Чита и Чирик, пара дружная и спокойная. Не ссорятся и помогают друг другу. Это можно объяснить, говорят в Экопарке, и природными особенностями тамаринов. Как правило, они живут группами до двадцати особей, поэтому вполне социальные. За Стичем Чита с Чириком следят по очереди. Тот, как и все дети, игривый и, бывает, добавляет родителям хлопот.

ЕЛЕНА ФОМИЧЕВА, ведущий зоолог харьковского Экопарка

Как и все дети, он любопытный. Как и все дети, он непослушный бывает. бывает такое, что он куда-то полез, а мама недовольна. Мама ему сразу чирикает, рассказывает, как он должен себя вести, и он возвращается поближе к родителям

В первые недели жизни Стич не слезал с маминой шеи и пока взрослеет, пытается во всем копировать поведение родителей.

В основном в поиске чего-то вкусненького. Тамарины с удовольствием едят сладкие фрукты, ветви деревьев и нектар. Впрочем, вегетарианцами их не назовешь. Жуками и червями полакомиться не против. Есть у этих животных еще несколько названий. Это из-за необычной внешности.

АЛЕКСЕЙ КОСТЮЧЕНКО, пресс-секретарь харьковского Экопарка

У них волосы на голове похожи на парик, можно сказать. Немцы называют его обезьяна Листа. В честь композитора австрийского. Называли их пинча. Это считается, по одной из версий, такое исковерканное название от слова чипча, так назывались южноамериканские племена, у которых европейцы впервые увидели этих обезьян

Тамарины - одни из самых маленьких обезьян в мире. Даже взрослое животное поместится на ладонях. А Стич, когда родился, весил меньше ста граммов. Сейчас малыш понемногу набирает вес. В Экопарке тамарины соседствуют с другими обезьянами - капуцинами, вари и лори. Все живут дружно и не скучают.