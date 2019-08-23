Один из дворов стилизовали под «старый Харьков»

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обновленный двор в стиле «старого Харькова» открыли сегодня, 23 августа, на территории Дома со шпилем.

Беседки с креслами и столиками в классическом стиле, трехметровый фонтан, фонари, а также множество клумб и первый в городе памятник дворнику.

Реконструкция началась весной. По словам директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, двор стилизовали под «старый город». Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, установили в центре трехуровневый фонтан, а также постарались обыграть в таком же стиле бетонные элементы благоустройства, из которых создали фонари, скамейки и столики - все в классическом дореволюционном стиле.

Кроме этого, коммунальщики отремонтировали входы в подъезды, обновили часть фасада, восстановили электричество во дворе, заасфальтировали придомовую территорию, обустроили место для мусорного контейнера, высадили цветы и газон, а также установили информационный стенд об известных харьковчанах. Изюминкой двора стала скульптура дворника.