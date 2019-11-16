Один на миллион: в США обнаружили оленя с тремя рогами

Американец Стив Линдберг вышел из дома, чтобы сделать несколько фото дикой природы для своей страницы в Facebook.

Бывший законодатель, а ныне пенсионер с 2012 года ежедневно загружает фото дикой природы в своем родном Мичигане.

Погода была неблагоприятная, и мужчина не очень рассчитывал на особые кадры. Поэтому обрадовался, когда увидел речную выдру, которая лакомилась рыбкой на льду.

«Я подумал, что свое фото дня получил", - рассказал ВВС 75-летний Линдберг.

Но когда он со своей собакой возвращались к машине, то заметил необычного оленя.

"Я тысячи раз делал фото белохвостого оленя, но сразу понял: у этого что-то не так с рогами", - продолжал мужчина.

Стив Линдберг сделал несколько кадров и поехал домой, почти забыв о том, что видел.

Но когда он загрузил фотографии на свой компьютер, то был просто поражен.

"Да он же троерожный. Я никогда раньше такого не видел", - делился впечатлениями пенсионер.

Стив Линдберг ожидал, что получит "100 лайков и несколько комментариев" на Facebook, но его сообщение привлекло внимание представителей общественности.

Ветеринар Стив Эдвардс рассказал Detroit Free Press, что такой олень - "один на миллион".

Как часто бывает в социальных сетях, не все внимание было положительным, и некоторые обвиняли Линдберга в редактировании изображения.

Чтобы опровергнуть все нападки, он загрузил другие фото оленя.

"Я прекратил читать то, что пишут люди. Меня обвинили в использовании PhotoShop. А один даже сказал: "Я хочу узнать, где это, потому что хочу его убить ", - рассказал мужчина.

Стив Линдберг раньше увлекался охотой, но уже много лет не берет в руки ружье. Он решил сохранить точное местоположение оленя в секрете, чтобы защитить животное.

Когда позже в тот же день мужчина вернулся, олень был на том же месте. Однако на следующий день его уже не было.

"Думаю, он пошел искать лучшей доли", - сказал он.