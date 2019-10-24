Оолонг чай - изысканный напиток с цветочным ароматом и медовым вкусом®

Оолонг (улун) в Китае называют бирюзовым или голубым чаем. Как известно, цвет этого напитка зависит от степени ферментации листов. В зависимости от сорта бирюзовый чай обычно ферментируют на 30-70 процентов. Он насыщеннее, чем зеленый, но мягче и нежнее, чем красный. Китайская медицина считает улун отличным средством для профилактики и лекарством при многих болезнях. Полезные свойства этого напитка подтверждают и результаты многочисленных научных исследований.
Подтверждено наукой: улун чай поможет в борьбе со многими заболеваниями
Лучшее лечение – это профилактика. Китайцы уже давно руководствуются этой несложной истиной, поэтому пьют полезные листовые чаи. Это помогает им сохранять бодрость в течение долгих лет. Китайские дедушки и бабушки не сидят дома перед телевизором, а делают на улицах зарядку, ведут активный образ жизни и продолжают пить любимые напитки, среди которых и голубой чай улун. Купить его в Украине можно в интернет-магазине «Dao».