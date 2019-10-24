Оолонг чай - изысканный напиток с цветочным ароматом и медовым вкусом®

Оолонг (улун) в Китае называют бирюзовым или голубым чаем. Как известно, цвет этого напитка зависит от степени ферментации листов. В зависимости от сорта бирюзовый чай обычно ферментируют на 30-70 процентов. Он насыщеннее, чем зеленый, но мягче и нежнее, чем красный. Китайская медицина считает улун отличным средством для профилактики и лекарством при многих болезнях. Полезные свойства этого напитка подтверждают и результаты многочисленных научных исследований.

Подтверждено наукой: улун чай поможет в борьбе со многими заболеваниями

Укрепление костей, зубов и ногтей. Антиоксиданты укрепляют костную систему и ткань зубов. Ученые исследовали организм людей, которые принимали улун в течение 10 лет, и пришли к выводу, что у любителей этого более крепкие и здоровые кости. Ученые полагают, что вещества, содержащиеся в бирюзовом чае, способствуют удержанию в организме минералов, которые мы получаем из пищи. Улучшение состояния кожи. Согласно результатам исследований кожа любителей улуна становится здоровее. Например, уже после недели приема чай оолонг существенно улучшает состояние больных экземой. Этот напиток обладает антиаллергическим эффектом, поэтому облегчает протекание атопического дерматита. Контроль веса. Полифенолы, содержащиеся в чае, способствуют активному снижению веса. Ученые провели несколько экспериментов на грызунах. Оказалось, что вес животных, принимавших напиток, оставался в пределах нормы, несмотря на повышенное содержание калорий в ежедневном рационе. Дополнив его физическими нагрузками и скорректировав питание, можно ускорить сброс лишнего веса. Омоложение. Полифенолы не только снижают вес, но и борются со свободными радикалами, которые являются причиной многих заболеваний. Поэтому улун принимают в профилактических целях: для снижения риска атеросклероза, рака и инсульта, диабета, нейродегенеративных заболеваний, ревматоидного артрита. Успокаивающий эффект. Улун чай обладает двойным эффектом: он успокаивает нервную систему и одновременно проясняет сознание. Содержащийся в чае L-теанин снижает стресс, а кофеин – активизируют мыслительную деятельность. Поддержка состояния здоровья диабетиков – еще одна задача, с которой отлично справляется чай улун. Купить его стоит людям, страдающим от диабета второго типа в качестве лекарственной добавки (но не как замену основному лечению). Исследования показали, что этот напиток помогает избежать резкого понижения или повышения уровня глюкозы, которые составляют одну из основных угроз для здоровья больных диабетом. Антираковый эффект. Европейские ученые подтвердили информацию, что чай оолонг приводит к гибели пораженных раком клеток при болезнях желудочно-кишечного тракта. факт, что оолонг стимулирует гибель раковых клеток при онкологии желудка.

Лучшее лечение – это профилактика. Китайцы уже давно руководствуются этой несложной истиной, поэтому пьют полезные листовые чаи. Это помогает им сохранять бодрость в течение долгих лет. Китайские дедушки и бабушки не сидят дома перед телевизором, а делают на улицах зарядку, ведут активный образ жизни и продолжают пить любимые напитки, среди которых и голубой чай улун. Купить его в Украине можно в интернет-магазине «Dao».