Отдых в Канаде®

Канада – одна из стран, любимых туристами. Секрет ее популярности прост – здесь можно как полежать на пляже, так и покататься на лыжах, прогуляться по природным паркам, устроить экскурсии по историческим достопримечательностям или заняться морским каякингом, серфингом. Кроме того, уровень жизни в стране высокий, а значит, обслуживание в отелях будет самое лучшее.

Какие канадские города пользуются особой популярностью у туристов? Об этом мы расскажем дальше.

Ванкувер

Это крупнейший город Британской Колумбии на западном побережье страны. Он расположен на Берегах залива Беррард и стоит на реке Фрейзер. Город со всех сторон окружен горами – туристы могут насладиться не только потрясающими пейзажами, но и катанием на лыжах. Весной и летом здесь можно отдыхать на пляже – температура днем поднимается до +33ºС. Это отличный вариант для тех, кто хочет позагорать, но плохо переносит солнце и влажность субтропиков. Отправляясь сюда, не забудьте посетить Харбор-центр. Из башни высотой 177 метров открывается потрясающий вид на весь город и окрестности.

Торонто

Город расположен в восточной части страны на берегу озера Онтарио. Это крупный мегаполис, поэтому отлично подходит тем, кому нравится суета большого города. Однако здесь можно увидеть не только современные небоскребы. Город ведет свои историю еще с XVII века и здесь остались архитектурные памятники прошлых эпох.

Туристам рекомендуется прогуляться по Гайд-парку и побывать в Си-Эн-Тауэр. Любителям старины будет интересен форт Йорк, а также замок Спэдина. Посетите местные заповедники и природные парки. В 100 км к югу от города находится мировая достопримечательность – Ниагарский водопад.

Квебек

Квебек расположен на реке святого Лаврентия в восточной части страны. Это франкоязычная провинция, поэтому большинство жителей говорят на французском. Здесь можно посмотреть крепость, здание парламента, старый фуникулер и мост. В аттракционах также нет недостатка: аквариум, лыжный курорт, Экспо Сите. В городе расположена необычная гостиница – ледовый отель.

Лето здесь довольно прохладное. Если вы решили отправится сюда зимой, учтите, что температура опускается в среднем до –15ºС, а иногда и до –40ºС.

Монреаль

Это еще один туристический центр во франкоязычной провинции Квебек. Несмотря на то, что туры сюда очень популярны, скорее всего понадобится помощь в оформлении канадской визы для украинцев. У Канады с Украиной действует визовый режим.

Что посмотреть? Туристам будет интересен Старый Город, где сохранился порт, ратуша, церковь Нотр-Дам. Также прогуляйтесь по окрестностям, где можно забраться на гору Мон-Руаяль и увидеть огромный крест высотой более 30 метров. В научном центре можно посмотреть на уменьшенные копии экосистем, посетить аквариум и зоопарк.

Оттава

Это столица Канады. Находится она на востоке страны в провинции Онтарио. Ехать сюда можно круглый год, если вы не боитесь снежной зимы или прохладной весны. Лучшее время — это осень и лето. Впрочем, зимой вас порадуют хоккейный фестиваль и Винтерлюдия. Весной можно попасть на праздник тюльпанов.

В городе много парков, музеев, картинных галерей и выставочных залов. Осмотр достопримечательностей можно совместить с шопингом – для приезжих на короткое время действует скидка около 8%. Обязательно стоит попробовать местную кухню, которая не скупится на кленовый сироп.