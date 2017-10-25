Перуанский пингвин переехал в Харьков и уже освоился на новом месте.

Пингвин Альберт греется под красным светом специальной обогревательной лампы в своем новом доме. Приехал он в Харьков из частного зоопарка, одного из городов Укриины, говорит Валерия Иващенко, заместитель директора по зоотехнических вопросам. И добавляет, похолодание не пришлось пернатому по душе. В естественных условиях Перуанские пингвины, к которым относится Альберт, тоже любят тепло. Пингвин хорошо идет на контакт с людьми, подставляет животик и шею, чтобы работники экопарка могли его погладить. Благодаря чему Альберт уже успел стать любимцем. Кроме того оказалось, что мальчик неравнодушен к вкусненькому

Валерия Иващенко, заместитель директора по зоотехнических вопросам

у него самое любимое – это когда заходишь у него есть специальное ведерко для кормления он видит это ведерко и просто бежит за тобой. Вот мы шли его вели от вольера фламинго к его вольеру и он просто шел за нами. Посетители снимали и говорят «это как собачка».

Альберт уже не птенец, говорят работники. Ему исполнилось полтора года. Сейчас его рост почти остановился, потому что в природе Перуанские пингвины растут до двух лет. Ест птичка преимущественно мелкую рыбу, потому что и сам он еще не очень большой. иногда лакомится креветками. вскоре к его рациону обещают добавить еще и кальмаров. Но главное, на что надеются работники экопарка, так это на то, что для их нового подопечного найдется подружка



Валерия Иващенко, заместитель директора по зоотехнических вопросам

На данный момент мы ему подыскиваем пару. Это довольно не легко . У нас существует специальная программа между зоопарками. К сожалению, в Украине пингвинов нет , которых бы отдали бы. Сейчас мы подыскиваем где можно взять, возможно это опять будет Рижский зоопарк с которым мы уже сотрудничали.

Уже сегодня птица переедет в более теплое помещение, потому что температура ниже нуля недопустима для этого вида пингвинов, говорят в экопарке. Но несмотря на дружелюбие Альберта не планируют переводить в контактній зоопарка, потому как много внимания может негативно повлиять на него.

