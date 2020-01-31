Первый метеор 2020 года зафиксировали над Испанией

31 января 2020 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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В небе над Испанией засняли крупный яркий метеор – первый в 2020 году. Он вошел в атмосферу со скоростью около 61 тыс. км/ч.

Видеокамерами был зафиксирован полет первого в наступившем году метеора.

Он пронесся 29 января в небе Испании.

Небесного гостя сняли камеры проекта SMART, целью которого является обнаружение "пришельцев из космоса" в атмосфере Земли.

Метеор удалось заснять камерами SMART в разных частях Андалусии – в обсерваториях  Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада) и Севильи.

Огненный шар был хорошо виден с расстояния более 400 километров.
Очевидцы отмечают, что он был ярче Луны.

Как рассказал сотрудник Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) Хосе Мария Мадьедо, метеор вошел в атмосферу со скоростью около 61 тысячи километров в час над северной частью провинции Кадис. Объект раскалился и вспыхнул на высоте около 91 километра, затем продвинулся на северо-восток к провинции Севилья и погас на высоте около 20 километров над городом Арааль.

 

Видео: 

Un meteorito cae en Andalucía // Meteorite fall in Andalusia

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