По законам военного времени: как Харьков превратили в киноплощадку

Во дворе харьковского политеха ходят красноармейцы, гремят взрывы и дымят шашки. Ректорской корпус университета превратился в здание военной прокуратуры, а главный аудиторный стал помещением НКВД. Локации для фильма времен Великой отечественной Войны поражают своей реалистичностью.

Евгений Збрицкий, менеджер по локациям

Я не знаю почему, почему - то в Харькове очень много тех мест которые интересовали нас, нашу творческую группу. Строения у вас есть до военные, есть военные просто у нас тематика 41 год, соответственно мы и выбрали ваш чудесный город Харьков.

Съемки военно-детективного сериала «По законам военного времени 2» в Харькове начались в октябре и будут длиться до января. По сюжету, трое сотрудников прокуратуры СССР Рокотов, Мирский и Елагина, которые чудом спаслись после окружения Киева, прибывают в Харьков, где уже полным ходом идет эвакуация, как всегда их задача расследовать и обезвредить шпионские организации, которые существовали в то время.

Елена Ляшко, кастинг - директор

Знаете, на самом деле подготовка к проекту было достаточно длительное, вот с мая месяца мы приступили соответственно до сентября, три четыре месяца у нас был подготовительный период где мы всё собирали.

В главных ролях фильма Екатерина Климова и Евгений Воловенко. В сюжете фильма, его авторы, приподнимая завесу секретности, обещают зрителям новую линию любви, и даже любовный треугольник с участием нового главного героя Громова.

Екатерина Климова, актриса

Мы в самом начале. Сценарий очень интересный, там много всяких приключений интересных с нашими героями происходит, ну вот даже, если честно, и не знаю, конечно, мы не будем путешествовать из эпохи в эпоху.

Анатолий Зиновенко, актер

Я играю Михаила Марковича Лигмана, этакая у нас еврейская семья, мама и сын неженатый, как бы тут еврейская тема затрагивается во время войны и тут очень хорошее звено Лигмана с главным героем Рокотовым, я считаю что это очень трогательно должно быть.

Анатолий Зиновенко говорит, что с удовольствием наблюдает за кропотливым трудом актеров массовых сцен. В них задействованы более ста человек, в том числе и студенты нескольких вузов города. Среди локаций также была площадь Свободы и район улицы Конторской. Для съемок используют транспорт и оружие 30-40х годов прошлого столетия.

Александр Осетров, руководитель харьковского технического клуба "Самоход"

От харьковского технического клуба "Самоход" было пять штук единиц, два грузовика, три легковых автомобиля, два автомобиля было привезено из киностудии из Киева, это ЗИС-5 («трёхтонка») и знаменитая Жужа, на которой ездили главные герои в прошлом фильме.

Премьера фильма запланирована на майские праздники 2018 года.

