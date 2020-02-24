Победа в упорной борьбе: команда энергетиков Харьковщины заняла первое место в турнире по волейболу в Изюмском районе

Команда энергетиков стала сильнейшей на турнире по волейболу в зачет Спартакиады среди предприятий, учреждений, организаций Изюмской городской ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Соревнования прошли в спортивном зале СК "Локомотив" Изюмской ДЮСШ имени В.Ткаченко.

Как отмечается, в турнире приняли участие десять команд-сборных из сотрудников полиции, спасателей (ГСЧС), КП "Теплосеть", КП "Благоустройство города Изюм", КП "Водоканал", Управления образования, Изюмской дистанции пути (ПЧ-5), ГП "Изюмский приборостроительный завод ", Изюмского районного отделения АО" Харьковоблэнерго " и Изюмского городского совета.

На пути к победе команда энергетиков в своей подгруппе обыграла четыре сборные и одержала верх в финальном поединке с командой Управления образования со счетом 2:1.