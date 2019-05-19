Победителем Евровидения-2019 стал певец из Нидерландов

19 мая 2019 г. 10:12

Певец Дункан Лоуренс из Нидерладов одержал победу в финале Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Победу ему принесла песня Аrcade.

Артист исполнял конкурсную песню еще в 2017 году, что противоречит правилам конкурса.

Однако такой инцидент не повлиял на участие Дункана Лоуренса на Евровидении-2019. По предположениям журналистов, певцу разрешили представлять страну с треком Arcade только потому, что архивный ролик имел менее 500 просмотров до скандала, поэтому не повлиял на успешность песни.

Bо втором полуфинале шоу, который состоялся 16 мая, Дункан Лоуренс вышел на сцену с чувственной композицией, покорившей сердца миллионов меломанов. Артист отказался от грандиозной постановки, сорвав овации в зале.

Видео: 

WINNER'S PERFORMANCE: Duncan Laurence - Arcade - The Netherlands - Eurovision 2019

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