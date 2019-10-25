 

Почему профессионалы выбирают песочный фильтр для бассейна?®

25 октября 2019 г. 18:12
1 просмотр

Поддержание чистоты в бассейне – залог хорошего самочувствия и безопасного купания. Скопление налета, рост водорослей, грибков и помутнение воды снижают качество водных процедур и делают их опасными для здоровья. Уход за бассейном включает в себя несколько этапов, одним из которых является механическая очистка фильтрами. Наиболее распространенными и доступными являются песочные фильтры, которые можно использовать как для частных бассейнов, так и коммерческих заведений.

В чем заключаются преимущества песочного фильтра для бассейна

В качестве фильтрующего наполнителя в устройстве используется кварцевый или стеклянный песок. Он может быть различных фракций и способен задерживать загрязнения размером до двадцати микрон. К основным плюсам использования песочного фильтра можно отнести следующие:

  • продолжительный срок эксплуатации: наполнение фильтра подлежит замене один раз в два года;

  • процедура очистки фильтра не занимает много времени;

  • человек, обслуживающий песочный фильтр, не контактирует с патогенными микроорганизмами благодаря бесконтактной очистке;

  • возможность контроля за уровнем загрязнения фильтра посредством встроенного манометра с индикатором.

Как правильно подобрать песочный фильтр для бассейна 

В роли фильтрующего наполнителя устройства может выступать не только чистый песок, но и добавки: гравий, антрацит и углерод. Это позволяет повысить степень очистки воды. Стеклянный песок является хорошей альтернативой простому кварцевому, его нужно заменять спустя шесть лет с момента начала эксплуатации.

Подбирая определенную модель песочного фильтра, в первую очередь обращают внимание на ее производительность. Данный показатель должен соответствовать объему воды в бассейне, чтобы она успевала пройти через фильтрующую установку за 4 часа полностью. Минимальная производительность песочного фильтра – 10 кубических метров в час. Кроме того, перед покупкой рекомендуется учитывать такие моменты:

  • прочность материала, из которого изготовлен корпус фильтра: это может быть полипропилен, пластик либо стеклопластик. Последний обладает наивысшей прочностью;

  • возможность верхнего и бокового подключения к циркуляционной системе;

  • соответствие диаметра подключения параметрам труб и насоса;

  • комплектация шестипозиционным либо четырехпозиционным краном. 

Правила ухода за песочным фильтром

Фильтрация воды в чаше проводится каждый день, без зависимости от интенсивности использования бассейна. За стуки фильтр пропускает через себя весь объем воды примерно 2-3 раза. Со временем это приводит к засорению и снижению качества работы фильтра. В таком случае устройство переключается с фильтрации на автоматическую промывку. Очищение производится каждую неделю-две, в зависимости от частоты использования бассейна.

Периодически рекомендуется также прочищать помпы песочного фильтра и сетчатые ведерки, расположенные внутри скиммера. Для повышения эффективности функционирования изделия, производится монтаж шестипозиционных клапанов. Они способствуют регулярному автоматическому промыванию фильтра и гарантируют удобство управления системой.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.