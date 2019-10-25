Почему профессионалы выбирают песочный фильтр для бассейна?®

Поддержание чистоты в бассейне – залог хорошего самочувствия и безопасного купания. Скопление налета, рост водорослей, грибков и помутнение воды снижают качество водных процедур и делают их опасными для здоровья. Уход за бассейном включает в себя несколько этапов, одним из которых является механическая очистка фильтрами. Наиболее распространенными и доступными являются песочные фильтры, которые можно использовать как для частных бассейнов, так и коммерческих заведений.

В чем заключаются преимущества песочного фильтра для бассейна

В качестве фильтрующего наполнителя в устройстве используется кварцевый или стеклянный песок. Он может быть различных фракций и способен задерживать загрязнения размером до двадцати микрон. К основным плюсам использования песочного фильтра можно отнести следующие:

продолжительный срок эксплуатации: наполнение фильтра подлежит замене один раз в два года;

процедура очистки фильтра не занимает много времени;

человек, обслуживающий песочный фильтр, не контактирует с патогенными микроорганизмами благодаря бесконтактной очистке;

возможность контроля за уровнем загрязнения фильтра посредством встроенного манометра с индикатором.

Как правильно подобрать песочный фильтр для бассейна

В роли фильтрующего наполнителя устройства может выступать не только чистый песок, но и добавки: гравий, антрацит и углерод. Это позволяет повысить степень очистки воды. Стеклянный песок является хорошей альтернативой простому кварцевому, его нужно заменять спустя шесть лет с момента начала эксплуатации.

Подбирая определенную модель песочного фильтра, в первую очередь обращают внимание на ее производительность. Данный показатель должен соответствовать объему воды в бассейне, чтобы она успевала пройти через фильтрующую установку за 4 часа полностью. Минимальная производительность песочного фильтра – 10 кубических метров в час. Кроме того, перед покупкой рекомендуется учитывать такие моменты:

прочность материала, из которого изготовлен корпус фильтра: это может быть полипропилен, пластик либо стеклопластик. Последний обладает наивысшей прочностью;

возможность верхнего и бокового подключения к циркуляционной системе;

соответствие диаметра подключения параметрам труб и насоса;

комплектация шестипозиционным либо четырехпозиционным краном.

Правила ухода за песочным фильтром

Фильтрация воды в чаше проводится каждый день, без зависимости от интенсивности использования бассейна. За стуки фильтр пропускает через себя весь объем воды примерно 2-3 раза. Со временем это приводит к засорению и снижению качества работы фильтра. В таком случае устройство переключается с фильтрации на автоматическую промывку. Очищение производится каждую неделю-две, в зависимости от частоты использования бассейна.

Периодически рекомендуется также прочищать помпы песочного фильтра и сетчатые ведерки, расположенные внутри скиммера. Для повышения эффективности функционирования изделия, производится монтаж шестипозиционных клапанов. Они способствуют регулярному автоматическому промыванию фильтра и гарантируют удобство управления системой.