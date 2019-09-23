Полезность загадок для детей®

Каждый родитель, выбирая подарок своему чаду, сталкивался с выбором — лучше подарить книгу, игру или игрушку? Если дети совсем маленькие, то, конечно же, лучшим подарком будет игрушка. Позже дети «дорастают» до игр, например, настольных, ну а дальше идут книги. Но можно совместить и подарить ребенку книгу загадок. Таким образом, получите игру и книгу в одном наборе!

Сегодня каждый родитель может зайти в Интернет и найти любые загадки на логику для своего ребенка.

А каким было ваше детство?

Загадки для детей: развиваемся, играя и думая

Согласно утверждениям детских психологов, процесс совместного разгадывания загадок для детей является не только веселым проведением времени, но и способствует общему развитию ребенка, не говоря уже о возможности пообщаться с родителем. Загадки развивают логику и фантазию, раскрывают абстрактное мышление, помогают тренировать память и воображение.

Фактически, загадка или головоломка — это упрощенная форма упражнений, развивающих интеллект. Благодаря короткому и часто стихотворному представлению загадка идеально адаптирована для восприятия ребенка и очень похожа на интересную игру. А значит, малыш будет с удовольствием пробовать отгадывать загадки снова и снова.

Загадка — анализ или творчество?

Размышляя над ответом на загадку или решая головоломку, дети осваивают азы анализа и сравнения, сопоставляя признаки живых и неживых предметов и существ, попутно откидывая неподходящие варианты. Так расширяются границы детского кругозора, ребенок получает новое представление об окружающем его мире. Не стоит забывать об игровых моментах — получая информацию, подкрепленную положительными эмоциями, малыш очень эффективно усваивает её.

Интересно, что ребенку будет полезно не только разгадывать загадки, но и составлять их. И теперь уже родители должны проявить широкий кругозор, отгадывая на первый взгляд простые загадки.

Итог

Загадки позволяют весело и интересно проводить время со своими детьми. Конечно же, это не должно быть обязательством или единственным совместным занятием. Но именно с загадок можно начинать свое путешествие в увлекательный мир головоломок, шашек и шахмат, а также других развивающих игр. Добавим сюда положительные эмоции родителей и детей, время, проведенное вместе, и увидим, что загадки – это неоценимый вклад в ваш семейный банк!