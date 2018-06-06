Пополнение в центре реабилитации рукокорылых: летучая мышь с особыми потребностями родила детенышей

Двое мышат родились в центре реабилитации рукокрылых в апреле, им всего месяц, но растут малыши очень быстро и уже догоняют маму. В течение трех недель они питались материнским молоком, сейчас в рационе - взрослая еда: насекомые и червяки. Аппетит у маленьких животных, говорят специалисты, хороший. Обедают раз в день, но сьедают почти треть своего веса и пьют много воды.

Іноді вони можуть випити весь шприць. Десь один мілілітр можуть випити за раз, залежить також від температури. якщо спекотно, хочеться пити більше.

Їдять вони багато. Для того, щоб все-таки літати - це дуже затратний процес, їм потрібно багато їсти.

Він вже майже догнав свою маму і важить 19.3 грами.

Мама малышей - летучая мышь с особыми потребностями. В центр рыжая вечерница попала прошлой осенью с тяжелой травмой крыла, оно было сломано в трех местах, и уже беременная. Крыло пришлось ампутировать. В течение нескольких месяцев за ней тщательно следили, чтобы роды прошли успешно.

Анастасия Доманская, ветеринар центра:

Роды прошли очень хорошо, она о них заботится, она их кормила изначально, чистила, вылизывала. То есть все обязанности матери, которые есть у зверя она на себя взяла. Ну сложности в том, чтобы подойти к вопросу кормить её приходилось раза в три чаще, чем обычных представителей её вида. Ей необходим - добавки кальция, необходимы витаминные комплексы, потому что идет формирование костей, формирование мышечной ткани у детенышей, тем более их двое, это двойная нагрузка.

Рожают рукокрылые детенышей в неволе очень редко, говорят специалисты.

Алена Прилуцкая, руководитель Центра реабилитации рукокрылых:

Тут багато різних можуть бути стресів, факторів, після зимівлі. Хто знає, але ми цей момент досліджуємо, бо насправді, ось таких випадків народження в неволі, їх досить мало і ми можна сказати, що унікальні, тому що у нас в центрі кажани народжуються.

Сейчас малыши учаться летать. Когда смогут охотиться на насекомых, чтобы выжить в дикой природе, их выпустят в естесственную среду. Все виды летучих мышей, которые существуют в Украине, находятся на грани исчезновения, и поэтому внесены в Красную книгу. Их роль очень важная отмечают специалисты, поскольку они регулируют численность насекомых.

