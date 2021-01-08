Праздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы

Первый месяц нового года всегда очень ожидаемый, ведь нас ожидает ряд новогодних и рождественских праздников.

Так, второй месяц зимы начинается чередой новогодне-рождественских праздников, которые подарят несколько дополнительных дней для отдыха. Самым большим религиозным праздником является Рождество Христово, которое христиане восточного обряда праздновали накануне, 7 января.

В январе Украина также будет отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны трудно переоценить. Речь идет о Дне соборности, который символизирует единство. Именно в этот день деятелями УНР и ЗУНР в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения.

Кроме того, в январе будет отмечаться День Автономной Республики Крым. Ведь 20 января 1991 года на территории полуострова Крым состоялся законный референдум, итоги которого стали основой для создания Автономной Республики Крым в составе Украины.

Праздники и памятные даты в январе 2021 года:

1 января - Новый год, Всемирный день мира

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христово

8 января - День метро

11 января - Всемирный день "спасибо"

14 января - Старый Новый год

17 января - Всемирный день снега

19 января - Крещение Господне

20 января - День Автономной Республики Крым

21 января - Международный день объятий

22 января – День Соборности Украины

25 января - День студентов (Татьянин день)

26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины

29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января – Всемирный день ювелира.



