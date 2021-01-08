Праздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы

Первый месяц нового года всегда очень ожидаемый, ведь нас ожидает ряд новогодних и рождественских праздников.
Так, второй месяц зимы начинается чередой новогодне-рождественских праздников, которые подарят несколько дополнительных дней для отдыха. Самым большим религиозным праздником является Рождество Христово, которое христиане восточного обряда праздновали накануне, 7 января.
В январе Украина также будет отмечать один из важнейших государственных праздников, роль которого в истории страны трудно переоценить. Речь идет о Дне соборности, который символизирует единство. Именно в этот день деятелями УНР и ЗУНР в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения.
Кроме того, в январе будет отмечаться День Автономной Республики Крым. Ведь 20 января 1991 года на территории полуострова Крым состоялся законный референдум, итоги которого стали основой для создания Автономной Республики Крым в составе Украины.
Праздники и памятные даты в январе 2021 года:
1 января - Новый год, Всемирный день мира
6 января – Сочельник
7 января – Рождество Христово
8 января - День метро
11 января - Всемирный день "спасибо"
14 января - Старый Новый год
17 января - Всемирный день снега
19 января - Крещение Господне
20 января - День Автономной Республики Крым
21 января - Международный день объятий
22 января – День Соборности Украины
25 января - День студентов (Татьянин день)
26 января - Международный день таможенника, День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января – День открытия Антарктиды, Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины
29 января – День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны, День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны
30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
31 января – Всемирный день ювелира.