Прокат микроавтобусов в Киеве: топ-5 моделей для экскурсий®

Микроавтобус – вместительный и просторный, но вместе с тем компактный и экономичный транспорт. Без такой машины не обойтись, если вы планируете путешествие, рабочий пресс-тур или просто выезд на природу. Представляем вашему вниманию 5 топовых моделей микроавтобусов, которые можно взять в аренду в Киеве.

Honda Odyssey

Отличные ходовые характеристики, аэродинамическая форма кузова, мощный двигатель – вот чем это транспортное средство отличается от представителей предыдущего «поколения». Хонда оснащена климат и круиз-контролем, который предотвращает выезд из полосы, обеспечивает устойчивость и помогает при парковке и на перекрестках.

Mercedes-Benz Viano Vip

Это очень легкий в управлении и устойчивый автобус малого класса. Инженеры Mercedes поставили цель создать машину, превосходящую по удобству микроавтобусы прошлых лет, поэтому усовершенствовали почти все. Был минимизирован расход топлива, доработана трансмиссия, мягкая подвеска амортизирует мельчайшие дефекты дороги и обеспечивает комфорт пассажиров независимо от того, на каком месте они сидят.

Volkswagen T5

Этот автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач и приводом на передние колеса, им очень легко управлять в зимнее время года, поэтому даже длительное пребывание в дороге не будет утомительным.

Есть замок с дистанционным открыванием, ремни безопасности с натяжением, системы «антибуксир» и автоматического торможения. Взять на прокат такой микроавтобус в Киеве стоит, если у вас намечается школьная или студенческая поездка. Современные системы защиты гарантируют безопасность всех попутчиков.

Mercedes V 250 BlueTEC

Легенда сегмента для комфортных путешествий и экскурсий. Здесь вы найдете кожаные сидения, сенсорную панель, подсветку салона в разных оттенках, огромный дисплей, кресла с подогревом и вентиляцией! Даже длительное путешествие в таком салоне не утомит пассажиров. Производитель побеспокоился о «помощнике при парковке» и дополнительной звукоизоляции.

В салоне есть выдвижной столик, а кресла переднего ряда поворачиваются, поэтому вы сможете провести брейншторминг или дружеский ланч. Авто плавно поворачивает, а механизм амортизации гасит все вибрации при движении. Взять в аренду микроавтобус Mercedes в Киеве – это лучшее решение для путешествия в небольшой компании коллег и друзей.

Mercedes Vito

Лидер по уровню безопасности: здесь есть система экстренного торможения, антиблокировочная и против пробуксовывания. Усиленный кузов Vito снижает риск травмирования в случае форс-мажорных обстоятельств. Групповая поездка будет не только безопасной, но и комфортной. Для фиксации багажа есть специальные петли, а в салоне достаточно места для удобного размещения всех пассажиров.

Аренда микроавтобуса в Киеве с компанией Luxservis – это качественный сервис и опытные профессиональные водители, которые гарантируют комфорт и безопасность. Мы быстро подадим авто в любое место точно к оговоренному времени.