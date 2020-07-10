Прозрачный нейлон и оригинальная подсветка. В Харькове открылась выставка эко-работ в необычной текстильной технике

Природа и человек неотделимы друг от друга и одинаково уязвимы - это и есть главная идея, которую художница Василиса Буряник выразила через свой любимый прозрачный нейлон. Благодаря текстилю и особой подсветке каждой из 9 работ они выглядят как живые.

Проект Нюд имел цель, по словам автора, перемещать зрителя в пространстве и заставить задуматься об экологических проблемах Украины.

Вот это панно для Василисы - особое, и, собственно, актуальное для сегодняшнего дня, - делала его несколько недель во время карантина. На нем изображены легкие, представленные зрителю, как корневище растения.

Василиса Буряник, художница

Щось, що нагадує рослину, яка зрубана. І ці легені - вони населені жабами різними, такими химерними створіннями - всі об’єкти моїх панно, вони не означають щось цілеспрямоване - це метаморфози, це метафори, і тому в цьому випадку, саме ці. Цей фігуратив, ці жабки, вони означають щось. що дає ураження

Еще одна особенность проекта - ни одна из работ не имеет названия.

По словам Татьяны Тумасян, директора харьковской Муниципальной галереи, где проходит выставка Василисы, техника, в которой работает художница, для Харькова - уникальна.

Татьяна Тумасян, директор Харьковской муниципальной галереи

Именно с такой, может быть, и нет, потому что, на мой взгляд, здесь как бы присутствует, ну, и коллажирование, и работа с тканью, то есть грань между работой с текстилем и графическим дизайном. Но это не случайно, потому что автор по своему первому образованию - графический дизайнер, а по второму своему образованию в академии искусств во Львове как раз училась на художника по текстилю.

Проект Нюд реализован при поддержке Евгения Оберемко. Он также помогал уже Василисе с реализацией проекта "Фрагменты организмов" во время Второй биеннале молодого искусства. Экологическая тематика оказалась общим интересом, рассказывает Евгений Охапка, который некоторое время работал руководителем Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Евгений Охапка, партнер проекта Nude

Водоемы наши никто не чистит, давайте так: нету никакой программы государственной очистки русел, рек - этого ничего нет. Будем с Василиной через культуру искусства доносить проблематику экологии

Увидеть воочию уникальные произведения можно бесплатно в муниципальной галерее, выставка будет работать до конца месяца, вход - свободный.