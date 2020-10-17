Путешествия после пандемии: эксперты назвали 10 мест, которые нужно посетить

Авторитетный туристический журнал Lonely Planet составил рейтинг лучших дестинаций, куда стоит отправиться после пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте издания.
«COVID-19 привел к ограничениям на путешествия, что, возможно, подрезало вам крылья в 2020 году. Однако сейчас идеальное время, чтобы спланировать и быть готовыми к следующим приключениям, когда снова будет безопасно отправляться в путь. Мы думаем, эти места заслуживают того, чтобы их посетить: одни вызовут смирение, другие изумят и удивят вас», – говорится в сообщении.
Так, в топ-10 вошли:
В общем в список Ultimate Travel List попали 500 направлений. Это места, которые Lonely Planet обязательно рекомендует увидеть каждому путешественнику.