Путешествия после пандемии: эксперты назвали 10 мест, которые нужно посетить

17 октября 2020 г. 14:33
Источник: Укринформ
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Авторитетный туристический журнал Lonely Planet составил рейтинг лучших дестинаций, куда стоит отправиться после пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте издания.

«COVID-19 привел к ограничениям на путешествия, что, возможно, подрезало вам крылья в 2020 году. Однако сейчас идеальное время, чтобы спланировать и быть готовыми к следующим приключениям, когда снова будет безопасно отправляться в путь. Мы думаем, эти места заслуживают того, чтобы их посетить: одни вызовут смирение, другие изумят и удивят вас», – говорится в сообщении.

Так, в топ-10 вошли:

  1. «Затерянный город» Петра (Иордания).
  2. Галапагосские острова.
  3. Национальный парк Улуру-Ката Тьюта (Австралия).
  4. Дельта Окаванго (Ботсвана).
  5. Йеллоустонский национальный парк (США).
  6. Озеро Блед (Словения).
  7. Водопад Игуасу (граница Бразилии и Аргентины).
  8. Храмы Ангкора (Камбоджа).
  9. Солончак Уюни (Боливия).
  10. Кольцо Аннапурны (Непал).

В общем в список Ultimate Travel List попали 500 направлений. Это места, которые Lonely Planet обязательно рекомендует увидеть каждому путешественнику. 

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