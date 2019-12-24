Пять дней «Birthday party»: салон красоты "Mama beauty" приглашает создать новогодний образ ®

24 декабря 2019 г. 18:42
Автор: Алина Тюхай
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Салон красоты "Mama beauty" в самом центре города празднует год с момента открытия. По случаю праздника именинники целых пять дней дарят подарки своим клиентам - тест-драйв косметики, вкусности и беспроигрышную лотерею с призами и сюрпризами. И, конечно же, скидки до 50%. Высококвалифицированные специалисты на сверхсовременном оборудовании выполнят любую услугу в сфере красоты.

Оксана Красникова, директор салона красоты "Mama beauty"

Унікальністю нашого салону краси є те, що ми відкриті для корпоративного обслуговування. Ми єдиний салон у місті Харкові, який пропонує обслуговування за абонементом  - це безлімітний абонемент, який ви можете використовувати  за своїм бажанням впродовж всього року або місяця, або вибрати для себе найбільш зручний варіант.

Благодаря использованию гипоаллергенных материалов и уникальной программе лояльности сделать модный и качественный маникюр могут школьники и студенты.

Елена Лунина, мастер маникюра "Mama beauty"

В нашому салоні краси велика увага приділяється стерилізації інструментів і безпеці наших клієнтів.

Еще одной изюминкой "Mama beauty" является тибетский массаж, который выполняет мастер с опытом работы более 27 лет.

Светлана, клиентка "Mama beauty"

Якщо я хочу бути особливою, я завжди обираю салон "Mama beauty".

 

Видео: 

Салон красоты "Mama beauty" приглашает создать новогодний образ 12.24.2019

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