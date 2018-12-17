Роман Романовский из Украины стал лучшим игроком 888poker®

Несмотря на то, что играющие в румах по большей части фигурируют в них под псевдонимами, которые они сами себе выбирают в качестве логинов, онлайн-покер знает своих героев и их настоящие имена. Да они и сами не очень-то и прячутся, особенно те из них, кто добивается серьезных успехов.

Одним из них по праву можно назвать RomeOpro – так в 888poker зовется украинский игрок Роман Романовский. Это один из лучших онлайн-покеристов Украины, который уже заработал игрой свыше миллиона долларов.

На данный момент он доигрывает покерный марафон, после чего планирует закончить свою игровую карьеру. Пока же Романовский посредством личного блога рапортует о своих достижениях – последним из них стала победа в турнире The Whale. Плата за участие в «китовой» игре была установлена в размерах 1050 долларов, а призовые за первое место достигли $26 тысяч.

Присовокупив эту сумму к ранее выигранным, RomeOpro достиг цифры 313 тысяч долларов и возглавил список самых результативных игроков 888poker 2018 года. Правда, за ним по пятам следует некий wellyxx из Финляндии (у него почти триста тысяч долларов), но Романовский лидерство уступать не собирается.

Косвенным подтверждением серьезности намерений Романа может служить и другая новость из мира покера, о которой он также поведал своим читателям. Оказывается, логин «RomeOpro» присутствует и в списке участников MILLIONS Online – самого крупного за всё время существования онлайн-покера турнира, куда Романовский прошел во второй день уже с первой попытки.

Официальный источник: Все об игре на 888 Poker 888pokerpro.ru