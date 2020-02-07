Самый большой в мире айсберг начал двигаться в сторону Атлантики

Самый большой в мире айсберг, размеры которого в семь раз превышают размеры Киева, в ближайшее время должен отправиться в свободное плавание.

Как сообщает ВВС, айсберг А68 откололся от шельфового ледника в Западной Антарктиде в июле 2017 года.

На протяжении первого года он почти не дрейфовал, поскольку оказался на мели. Теперь же он движется в северо-восточном направлении и почти достиг края постоянного морского льда в океане.

Несмотря на то, что сразу после отделения от ледника площадь айсберга составляла шесть тысяч квадратных километров, за последние годы он немного потерял в объеме.

Но, по словам ученых, после того, как айсберг выйдет в свободные ото льда воды, он начнет быстро разрушаться.

Морские течения и ветер заставляют айсберг дрейфовать вдоль восточного берега Антарктического полуострова, во время нынешнего летнего сезона скорость дрейфа резко возросла. В дальнейшем он обогнет северный край полуострова, переместится на север и войдет в относительно теплые воды Атлантики.

Крупнейшим из айсбергов в наше время был айсберг В15, который откололся от ледового шельфа Росса в 2000 году, его площадь составляла 11 тысяч квадратных километров. Один из его обломков, площадь которого сейчас составляет 200 квадратных километров, находится на полпути к Южным Сандвичевым островам, расположенным к востоку от острова Южная Джорджия.