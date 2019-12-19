Сегодня на площади Свободы откроют новогоднюю елку

19 декабря 2019 г. 12:15
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Сегодня, 19 декабря, в 17:00 на площади Свободы состоится официальное торжественное открытие новогодней елки. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ожидается, что мероприятие посетят около 15 000 человек.

Обеспечивать охрану общественного порядка во время торжеств будут 200 правоохранителей.

Это - 50 работников Национальной полиции Украины, 20 сотрудников спецподразделений полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, 100 военнослужащих Нацгвардии. 

Также к охране правопорядка привлечены группы полиции коммуникации.

Правоохранители призывают харьковчан и гостей города соблюдать законодательство Украины и не нарушать общественный порядок.

 

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