Сегодня на площади Свободы откроют новогоднюю елку

Сегодня, 19 декабря, в 17:00 на площади Свободы состоится официальное торжественное открытие новогодней елки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ожидается, что мероприятие посетят около 15 000 человек.

Обеспечивать охрану общественного порядка во время торжеств будут 200 правоохранителей.

Это - 50 работников Национальной полиции Украины, 20 сотрудников спецподразделений полиции, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, 100 военнослужащих Нацгвардии.

Также к охране правопорядка привлечены группы полиции коммуникации.

Правоохранители призывают харьковчан и гостей города соблюдать законодательство Украины и не нарушать общественный порядок.