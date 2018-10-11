Смартфоны со сгибаемым дисплеем выйдут этой осенью? ®

Слухи о том, что Samsung выпустит телефон с гнущимся экраном, ходят несколько лет. Сначала компания получила патент на подобные устройства, и многие специалисты ожидали, что скоро выйдет революционный смарт, который затмит всех конкурентов. Но шли годы, инсайдеры придумывали, как он будет выглядеть, какое техническое оснащение получит, а реальных фактов о презентации устройства не было.

Слухи о том, что Samsung выпустит телефон с гнущимся экраном, ходят несколько лет. Сначала компания получила патент на подобные устройства, и многие специалисты ожидали, что скоро выйдет революционный смарт, который затмит всех конкурентов. Но шли годы, инсайдеры придумывали, как он будет выглядеть, какое техническое оснащение получит, а реальных фактов о презентации устройства не было.

Все изменилось после беседы главы мобильного отделения Донга Джина Ко с изданием CNBC, где он подтвердил, что новинка увидит мир этой осенью. Скорее всего, сгибающийся смартфон будет представлен в рамках мероприятия Samsung Developer Conference, которое пройдет 7-8 ноября в Сан-Франциско.

Что известно о будущем телефоне?

Со слов Донга Джина, смартфон готов к презентации, но не к массовому производству. В интервью изданию он уточнил, что разработка на финишной прямой, осталось только решить проблему со сложностью сборки. Каким будет имя новой флагманской линейки? Специалисты выделяют два варианта: Galaxy X и Galaxy F. Но сам производитель держит информацию в тайне.

Компания провела серьезные исследования на тему, готов ли рынок к выходу подобного устройства. Они показали, что покупатели уже заждались чего-нибудь новенького среди однообразных мобильных устройств. При этом инженеры поработали над функциональностью смартфона, чтобы он не повторял возможности планшета, а наоборот давал большие преимущества от использования сгибаемого телефона.

По словам Донга Джина, новые смартфоны Samsung можно использовать в свернутом виде в большинстве случаев. А увеличивать площадь экрана лишь тогда, когда это действительно нужно — веб-серфинг, просмотр видео, в режиме презентации и игр. Есть инсайдерская информация от известного журнала WSJ — смартфон будет рассчитан на игровую аудиторию. Об этом свидетельствует и кодовое название аппарата — «Winner». Предполагаемая цена — 1500 долларов.

Люди, которые видели «живые» прототипы сообщают, что размер экрана составит 7 дюймов, размещается он внутри, а открываться будет подобно бумажнику. Также есть дополнительный дисплей, на котором будут отображаться уведомления. На задней панели расположится модуль камеры.

Чего ожидать от конкурентов?

Южнокорейское издание ETNews располагает информацией, что Samsung будет продавать технологию Oppo и Xiaomi. Таким шагом они рассчитывают быстрее расширить популярность сгибаемых смартфонов. Samsung объясняет свою позицию двумя причинами.

Первая — увеличить экосистему устройств, чтобы люди рассматривали такие телефоны, как реальную замену старым, а не как нишевый продукт под определенные задачи.

Вторая — уверенность в качестве своих смартфонов, и что китайские производители не составят им конкуренцию. Учитывая, что цена на флагман Samsung будет в пределах от 1500 до 2000 долларов, то Oppo и Xiaomi рассчитывают на более бюджетных покупателей.

Что будет с начальными версиями смартфонов Samsung?

Прослеживается тенденция, что южнокорейский производитель «обкатывает» новые технологии на более дешевых телефонах. Ждать появления гнущихся экранов в младших сериях пока что не стоит из-за их дороговизны, но дождемся презентации и увидим сами. А пока что можно выбрать бюджетные смартфоны из серии Galaxy J 2018, Galaxy A7 или Galaxy A8/A8. Эти телефоны можно купить на сайте Comfy.ua.