Собираемся на рыбалку: берем самое необходимое®

Рыбалка — излюбленное хобби для многих мужчин. Чтобы провести время за любимым делом комфортно и продуктивно, стоит правильно к нему подготовиться. Опытные рыбаки учитывают не только тип водоема и способ рыбной ловли, но и сезон, возможные погодные условия, длительность пребывания у воды. Новичкам в этом деле эксперты прайс-агрегатора «Е-каталог» подскажут, что включает базовый набор снаряжения.

Удилище и снасти

Выбирая удилище, учитывайте два фактора:

какую рыбу собираетесь ловить и каким способом;

опыт в рыбной ловле.

Поплавковая удочка (фидер) подойдет тем, кто только начинает постигать азы рыболовства. Такой тип удилища с гибким чувствительным кончиком используется для ловли с берега или лодки и пригоден для вылова многих видов рыб. Как только добыча попалась на крючок, кончик удочки начинает «дергаться», чем подает сигнал о поклевке.

В зависимости от жесткости различают несколько типов фидеров:

легкие для ловли в водоемах с умеренным течением;

средние для прудов и рек с быстрым течением;

тяжелые, рассчитанные на крупную рыбу.

Определиться с выбором поможет маркировка на рукояти.

Стандартная модель оснащена леской, поплавком, грузилом и крючком, однако по желанию ее можно дополнить катушкой. Единственный «недостаток» ловли на удочку в том, что такая рыбалка требует усидчивости и терпения.

Спиннинги из стеклопластика, углепластика и композита в основном предназначены для ловли хищных видов рыб на искусственные приманки (блесну, воблер, мягкие виды приманок и другую наживку).

Техника активной рыбалки на спиннинг заключается в том, чтобы при помощи приманки и сматывания лески имитировать движение мелкой рыбешки в воде, тем самым привлекая внимание хищника. На первый взгляд такой процесс может показаться несложным, однако на деле подобный способ рыбной ловли требует опыта, постоянной активности и сноровки. Качественный спиннинг «сливается» с рукой и позволяет рыбаку чувствовать малейшее сопротивление рыбы, чтобы подсечь в нужный момент.

Кроме стандартных элементов (крючка, грузила и т. д.), такое удилище оснащено специальными кольцами для лески и обязательной катушкой.

Кроме удочек и снастей

Собираясь на рыбалку, обязательно захватите запасные крючки и поплавки, приманки и грузила, лески и прочие рыболовные мелочи. Для хранения и транспортировки эксперты рекомендуют приобрести или сконструировать специальный кейс, где все это будет размещаться в отдельных ячейках.

Также необходимо позаботиться об экипировке. Гардероб рыбака подбирается в зависимости от времени года, погодных условий и местности, где он будет рыбачить.

Для летнего сезона подойдет легкая одежда, в которой удобно и комфортно. Голова должна быть обязательно защищена от солнечных лучей кепкой, панамой или импровизированным головным убором из плотной ткани. Если рыбалка затяжная, и к вечеру температура у водоема снижается, прихватите свитер или ветровку, чтобы не замерзнуть. Выбирая обувь, ориентируйтесь на способ рыбалки. Для ловли с берега подойдут любые модели, не пропускающие внутрь влагу. Для мелководья стоит приобрести резиновые сапоги с высоким голенищем.

Экипировка для зимней рыбалки требует более тщательного подхода. Не обойтись без термобелья, теплой обуви, куртки, брюк или комбинезона из мембранных дышащих тканей. Все это надежно защитит вас от переохлаждения.