Спасение и возвращение в дикую природу. Как в Экопарке реабилитируют лисиц

В Экопарке это место называют общежитием для лис. Сейчас здесь живет четверо животных, все они находятся на реабилитации, и у каждого из них своя особая история.

Вот еще два самца, они живут отдельно от общежития.

Этот рыжий «клочок шерсти» нашли охотники в лесу - одиноким и испуганным. Матери лисенка рядом не было, и дабы пушистый малыш не погиб от голода, его привезли в Экопарк.

А это уже взрослый лис по имени Гермес, ранее его домом была уютная квартира, из которой его собственные хозяева просто выбросили.

Иван Белозеров, сотрудник Центра спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом Фельдман Экопарк"

Он жил на квартире, и люди его выгнали, его кто-то подобрал. Ну, думали, что он потерялся, но нашли всё-таки тех хозяев. Но они сказали, что они его забирать не будут, то есть он им не нужен. В итоге его тоже добрые люди привезли в клинику, там его обработали, пролечили, он был больной, то есть, и привезли к нам.

Всех пушистых спасают неравнодушные, кого-то от людей, например, выкупают у охотников, которые тренируют на рыжих своих псов. Приносят лис, которые вышли из леса и заблудились в городе, или же вынимают просто из капканов, рассказывает сотрудник Центра спасения диких, экзотических и домашних животных Иван Белозеров.

Иван Белозеров, сотрудник Центра спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом Фельдман Экопарк"

Часто поступают в плохом состоянии - худые, бывают с травмами, бывают иногда и покусанные. Занимаются врачи их лечением, а мы их выкармливаем, стараемся с ними не контактировать, то есть руками не трогаем, чтобы они не привыкали к людям. Сердца они любят есть, тоже, куриные, ну и кролей, соответственно. Кормим их раз в день. Они очень любят закапывать еду, то есть на потом у них всегда есть в вольере запас.

Специалисты советуют не пытаться сделать из дикого животного домашнее. Ведь почти всегда их отдают в зоопарки или просто избавляются, травмируя пушистых, и хорошо если только психологически.

Алексей Костюченко, представитель "Фельдман Экопарк"

За животными нужно следить и ухаживать, у лис есть специфический запах, у лис очень специфическое поведение, которое их отличает от собак, их практически невозможно приучить к лотку. То есть, они будут создавать очень много проблем. Эти проблемы на самом деле решаемы, если человек готов посвятить всю свою жизнь и все свои ресурсы заниматься именно этой конкретной лисой. Но если человек к этому не готов и если он хочет взять лису и сделать несколько роликов, а потом получить массу «лайков», то лучше этого не делать.

Всего за последние пять лет в «Добром доме» реабилитировали и выпустили в природу более десятка лис. Отпускают только тех, кто не успел привыкнуть к человеку, не имеет травм и может самостоятельно добывать себе пищу.