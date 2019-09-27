Способы быстро заснуть — как справиться с бессонницей без лекарств®

От плохого сна страдает большинство взрослых людей — из-за стресса, неправильного суточного графика и недостатка физической активности организм отказывается вовремя засыпать и с трудом просыпается по утрам. Между тем почти любая бессонница успешно лечится без применения лекарственных препаратов — существует множество способов быстро заснуть, а основаны они на соблюдении определенных ритуалов и на нормализации режима дня.

Если вопрос, как быстро заснуть, не теряет своей актуальности, то будет полезно ознакомиться с самыми действенными и простыми способами переключить организм в режим отдыха.

Лучшие способы уснуть быстро и хорошо выспаться

Эффективнее всего нормализовать сон помогает пересмотр своего суточного графика. Если существует проблема с тем, чтобы быстро заснуть, то скорее всего, отход ко сну происходит в разное время, а мозг в часы отдыха все еще продолжает напряженно работать.

Специалисты рекомендуют ложиться в постель в одно и то же время каждый день — а по утрам вставать четко по будильнику, переборов искушение отложить подъем. Первые дни организму будет трудно перестроиться, зато потом сон начнет приходить практически мгновенно.

На качество сна и скорость засыпания хорошо влияет умеренная физическая активность за 2 – 3 часа до отхода ко сну. Полезно сделать несложные упражнения, прогуляться по улице умеренным шагом, подышать свежим воздухом.

Чтобы быстрее заснуть, можно сходить в душ или принять теплую ванну — также за пару часов до сна. Это поможет физически расслабиться и к тому же отвлечет от вечерних дел.

Перед сном не рекомендуется смотреть телевизор, работать за компьютером или сидеть в телефоне. Гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни, но на качестве сна они отражаются отрицательно — просмотр фильмов или соцсетей перед сном возбуждает мозговую активность, заснуть после этого становится труднее.

Засыпать необходимо в полной темноте — желательно убрать из спальни даже светящиеся циферблаты часов и другие неяркие источники света. Качество сна во многом определяется тем, насколько хорошо в организме вырабатывается мелатонин — а он синтезируется только при отсутствии освещения.

За пару часов до сна желательно не принимать пищу и не пить напитки с тонизирующим эффектом — кофе, черный или зеленый чай, газировку. Лучше выпить стакан чистой воды или теплое молоко.

Простые ритуалы, помогающие заснуть

Даже при соблюдении всех основных правил первое время со сном все равно могут наблюдаться проблемы. Чтобы быстрее перейти к новому ритму жизни, можно воспользоваться нехитрыми ритуалами для сна. Например:

считать овечек или слонов — это действительно помогает расслабиться, как и простой счет с мысленной визуализацией цифр;

представлять перед внутренним взором шарик, покачивающийся на волнах, или длинный эскалатор, мерно опускающийся куда-то вниз;

последовательно расслаблять все мышцы тела и дышать размеренно и неглубоко.

Самое важное условие для хорошего сна — это спокойное состояние и отсутствие тревожных мыслей. Любые размышления о делах и проблемах нужно отложить до утра — тогда заснуть получится быстро и легко.