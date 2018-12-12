В конце декабря на Землю придут магнитные бури: названы даты

12 декабря 2018 г. 16:10
Источник: УНИАН
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В декабре нас ждут еще две магнитные бури.

Они обрушатся на землю 26 и 29 декабря.

Об этом сообщает Newshay.

26 декабря ожидается очень сильная и довольно длительная буря, и из-за неё, возможно, многим людям будет нездоровиться.

Магнитная буря 29 декабря завершит цикл декабрьских бурь.

Она будет не такой сильной, как предыдущая, но тоже будет ощущаться.

Отметим, что от обильной активности на Солнце чаще многих других людей страдают те, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем.

Например, люди, страдающие гипертонией, гипотонией, а также перенесшие инфаркт, инсульт, люди с анемией и люди, больные вегето-сосудистой дистонией.

 

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