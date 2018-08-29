Тигриный бэби-бум. У пары амурских тигров появилось четверо полосатых малышей.

Четверо полосатых хищников появились на свет в Фельдман Экопарк недавно. Амурские тигрята: два мальчика и две девочки родились у старожилов Далилы и Банзая. Сейчас малыши вместе с мамой находятся в своем домике, из которого время от времени выходят в вольер на прогулку и радуют собой посетителей.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Тигрятам сейчас исполнилась полтора месяца, даже уже больше, они потихоньку переходят на грубую пищу, они начинают, есть мясо - это в основном говядина, ну, пока у них основное это материнское молоко, вот оно, его ничем не заменить. Вот, это лучшее и лекарство им и еда.

Пока тигрята не окрепнут, они будут жить в вольере с мамой, примерно месяца четыре, говорят специалисты, затем их планируют отселить в отдельные вольеры. Отец семейства амурский тигр Банзай в соседнем помещении, так как самцы тигров в природе не участвуют в воспитании потомства и живут на отдельных территориях.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Папа хорошо реагирует на своё потомство, он тоже приветливо фыркает, никакой агрессии не проявляет, прям вот такой отец. Ну а мама у них строгая, она ними командует, видно вот, она даже подаёт им знаки. Если они близко там к людям подходят к решетке она им сразу чуть-чуть рыкнет, и они поворачивают обратно.

Тигрица Далила начала выводить полосатых малышей на прогулку только две недели назад, потому что летняя жара для владельцев такого густого меха не очень комфортная погода.

Максим Куценко, заведующий сектором хищников Фельдман-экопарка

Они выходят в основном утром и вечером, в дневную жару они спят, отдыхают, переваривают набираются сил.

Далила, говорят в Экопарке, настоящая мать-героиня, это её четвертое потомство, в общем, тигрица принесла в общей сложности более десятка тигрят. Ее потомки живут в зоопарках по всей стране. Новое пополнение также будет участвовать в программах по сохранению краснокнижных видов животных.