ТОП-5 эксклюзивных спорткаров на рынке подержанных авто в Украине®

10 декабря 2018 г. 18:00
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Мощный, быстрый, роскошный спорткар только одним звуком мотора вызывает непреодолимое желание оседлать этого железного коня. Правда, новый экземпляр стоит целое состояние. Но если вы поставили перед собой цель стать владельцем эффектного и скоростного авто - скажем, что она более чем реальная. Украинский авторынок вторички, представленный на сайте automoto.ua, пестрит объявлениями о продаже спорткаров на любой вкус, которые после нескольких лет эксплуатации, заметно падают в цене. Конечно, у каждого автомобилиста есть свой фаворит, но представленные в нашем рейтинге модели не оставят равнодушным ни одного ценителя скорости:

  1. Одно лишь название марки заставляет сердце каждого стритрейсера биться чаще - Ferrari F12. Этот спорткар 2013 года роскошного красного цвета ждет своего нового хозяина в г. Киеве за $240 000. Только представьте: 730 лошадиных сил, разгон до сотни - 3.1 с, максимальная скорость 340 км/ч. Ferrari F12 - тот самый статусный автомобиль, за рулем которого хочется всегда быть первым. И, к сожалению, даже в подержанном состоянии он будет соответствовать высокому ценнику.

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  1. Рейтинг спорткаров был бы неполноценным без столь популярного Nissan GT-R, о котором больше узнаете тут. За $68 000 у вас появится возможность почувствовать себя королем дороги и, всего за 2.7 секунды разогнать этого “зверя” до 100 километров в час. Ведь под капотом легендарного GT-R 2013 года выпуска расположился 3,8-литровый, шестицилиндровый турбированный мотор с мощностью в 700 л.с.

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  1. Audi R8 2013 года- еще одно интересное предложение в этом сегменте. Если верить словам продавца, то R8 V10 Plus - находка для почитателей эксклюзивных авто. Спорткар выполнен в матовом синем цвете, затянут в бронепленку, а внутри салон перетянут кожей для повышения уровня комфорта (чего лишены заводские версии, рады повышенной безопасности каркаса). За более продвинутую модификацию plus, оснащенную форсированным до 610 л.с. двигателем, придется заплатить $ 95 000.

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  1. Четвертое место занимает легенда автомобилестроения - Chevrolet Corvette 2011 года выпуска. 6.2-литровый мотор разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,4 секунды, а максимальная скорость – 240 км/ч. При этом цена спорткара составляет $ 60 000. За эти деньги можно обзавестись не менее привлекательным Мерседесом Ц-Класса, а именно C 250 2016 года, с подобной динамикой (разгон до сотни за 6.6 с, максимальная скорость 250 км/ч), но с меньшим расходом топлива (6.2 л в смешанном цикле). Для сравнения, Corvette поглощает 9,08 литров бензина каждые 100 километров.

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  1. Завершает пятерку культовый спортивный автомобиль - Chevrolet Camaro. Популярность этого спорткара не падает уже на протяжении 35 лет, о чем свидетельствует число объявлений в каталоге automoto.ua, а их 92. Например, экземпляр 2012 года стоимостью $ 60 000 оснащен 6,2-литровым V8 с рекордной мощностью 455 л.с. При таких показателях мощности Camaro отличается сравнительно экономичным расходом топлива: в смешанном цикле 7,8 литров на 100 км. Разгон с места до 100 км происходит за 5.9 секунды.

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Покупать спортивный автомобиль за столь баснословные деньги или нет - сугубо ваше дело, но нужно быть очень внимательным, выбирая агрегат с пробегом из этой категории. Дело в том, что в основном такие автомобили покупаются для экстрима и драйва, поэтому рассчитывать на бережное отношение от предыдущего владельца вряд ли приходится. А ремонт спорткара, стоит отметить - такая же роскошь, как и его приобретение. Поэтому очень важно просмотреть историю обслуживания автомобиля перед покупкой, чтобы убедиться в отсутствии критических проблем под капотом.

 

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