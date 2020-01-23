Топ-5 ошибок при обработке собак и кошек от блох®

23 января 2020 г. 17:47
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Ваш Шарик, Мурка или Арнольд фон Тиззен 7-й подозрительно часто чешется?

Возможно, вы нарушили одно из пяти правил противопаразитарной обработки питомца.

Как избавить любимца от неприятных гостей?

Ошибка 1 . А зачем обрабатывать?

Картинки по запросу "обработка кошки спреем от блох""

Официально собачьей блохой является мелкое насекомое вида Ctenocephalides canis. У кошек – свои неприятности вида Ctenocephalides felis. В отличие от собачьих блох, предпочитающих сельскую местность, кошачьи оккупировали города и вольготно чувствуют себя на любом носителе, включая собаку и человека.

Питаются блохи кровью и лимфой, вызывают зуд, покраснения, расчесы вплоть до потери шерсти в месте укуса. Главная опасность – болезни вроде огуречного цепня и бартонеллеза, переносчиками которых являются мелкие паразиты.

Ошибка 2. Нарушение графика обработки

 

Картинки по запросу "график обработки от блох""

Каждый противопаразитарный препарат снабжен инструкцией, в которой четко указаны сроки обработки. Заведите в смартфоне или просто в блокноте специальный «График для Бобика» и четко придерживайтесь сроков. Современные препараты имеют двойное действие и разные сроки обработки. Так, фипронил спрей при обработке от клещей применяется раз в 30 дней, а при обработке от блох – раз в 60-70 дней.

 

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