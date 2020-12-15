ТОП-5 улюблених ролів від Watatsumi®

Роли користуються незмінною популярністю у всьому світі. Це зумовлено їх неперевершеним смаком та великою кількістю різновидів. Кожна людина може знайти свій ідеальний смак. Тим, хто лише починає своє знайомство зі світом східної кухні, часто цікаво, що вибирають завсідники японських ресторанів?

Ми спробували знайти відповідь на це запитання, зібравши 5 найпопулярніших позицій. Це страви, які готова запропонувати будь-яка доставка ролів. Такий сніданок, обід чи вечеря – це чудове рішення не тільки для звичайних родинних посиденьок. Ми з радістю допоможемо вам в організації святкового столу, зібравши набір суші чи ролів з найсмачніших свіжих інгредієнтів!

Рол «Філадельфія»

Цей американський винахід – незмінна частина меню будь-якої служби доставки. Більшість людей думає, що страва була створена в Японії, але її справжній автор – нью-йоркський кухар, якого приголомшив смак червоної риби у поєднанні з ніжним вершковим сиром.

Замовивши класичну «Філадельфію» вперше, ви будете здивовані не лише привабливим зовнішнім виглядом, але й неперевершеними смаковими якостями. До складу ролів входять:

Рис. Основний інгредієнт;

норі. Саме морська водорість не дозволяє розсипатися конструкції страви;

ніжний вершковий сир;

огірок або зелена цибуля.

лосось або сьомга.

Сьогодні ви можете скуштувати роль Філадельфія, замовивши його у доставці суші Watatsumi в Києві окремо або у складі сету. У найкоротший термін наші кур’єри доставлять страву до вас додому. Ви можете бути впевнені у високій якості та свіжості продукції.

Рол «Каліфорния»

Це японський рол з істинно американською назвою, який користується особливою популярністю у шанувальників східної кухні. Як і попередній різновид, він був винайдений японським кухарем, який працював у Сполучених Штатах. «Каліфорнія» - перший рол «навиворіт», завдяки чому він і здивував відвідувачів закладу.

Популярний рол дуже просто приготувати, до його складу входять такі інгредієнти:

М'ясо краба, лосось або креветка. Варіацій безліч, але будь-яка користується незмінним успіхом;

ніжний вершковий сир;

свіжий огірок;

ікра масаго, що покриває рол зовні і надає незвичайний смак;

рис.

Доставка суші Watatsumi в Києві сьогодні з радістю приготує цей рол для вас за класичною рецептурою. Ми дотримуємося традиційних методів, використовуємо найсвіжіші складові і працюємо на якість для вас!

«Класика»

Класика залишається незмінно затребуваною, адже тільки рис і лосось, загорнуті в норі, спроможні подарувати справжню смакову феєрію, якщо їх правильно приготувати. Винайдені у давні часи, ці роли залишаються популярними й донині.

Вегетаріанці оцінять класичний рол з огірком, а для любителів морепродуктів ми проготуємо варіант з червоною рибою. Цікаво, що спочатку рис вважали частиною відходів, які залишались після обробки риби. Його використовували у якості прошарку під час соління. Але близько 5 століть тому ситуація кардинально змінилась, завдяки чому сьогодні ми бачимо цей чудовий японський винахід на наших столах.

«Унагі»

Ця страва – один з найдивовижніших творінь східних майстрів. Різновидів ролів «Унагі» безліч: у класичному рецепту до складу входять м’ясо вугра, сир, огірок і масаго, але в залежності від політики закладу та розробленого меню позиції можуть змінюватись та комбінуватись у різній послідовності.

До складу даної позиції можуть входити як свіжі, так і копчені морепродукти. Відмінною рисою цієї страви є однойменний соус, який грає не лише роль декору на ролах. Його пікантний смак чудово відтіняє ніжність вершкового сиру, а у поєднанні ці продукти дарують нашим клієнтам справжню гастрономічну насолоду.

«Дакота»

Завершує перелік улюблених ролів від доставки Watatsumi неперевершена «Дакота». Привертає любителів японської кухні його незвичайність, адже до класичного складу входять:

м’ясо вугра;

унаги;

авокадо;

рис.

Завдяки великій кількості морепродуктів, рол наповнить організм вітамінами та корисними мікроелементами. До того ж це низькокалорійна страва, яку можна вживати без шкоди для фігури. Пікантний смак цієї закуски ніби переносить вас у Країну висхідного сонця і дарує барвограй непідробних емоцій.

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Доставка суші – це відповідально. І ми готові дбати про вашу вечерю і вчасно привозити найсмачніші набори ролів прямо до будинку. На сайті Watatsumi ви можете замовити суші в Києві за доступними цінами.

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