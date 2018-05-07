ТОП-7 оригинальных женских сумок для весны и лета®

Весна — самое романтическое время года. Это пора любви, головокружительных романов, сладких поцелуев и интересных разговоров на скамейке в парке. А еще это время модных образов. Если вы еще не подобрали сумку для теплой поры, модные эксперты вам в этом помогут.

Если ввести в Google запрос: “купить сумку женскую Украина”, можно увидеть миллионы предложений. Как не растеряться и сделать правильный выбор? Все просто: следуйте главным трендам этого года.

№1. Пластиковая сумка. Впервые этот аксессуар появился на модном подиуме в 2010 году. Тогда Раф Симонс заменил сумку оранжевым пластиковым пакетом. Интересные модели таких сумок представлены в коллекции «Poolparty Gossip city».

№2. Сумка-саквояж. Весной и летом работу никто не отменял. Но кто сказал, что в офис нужно ходить со скучной сумкой? Сумки-саквояжи в светлых пастельных тонах идеально впишутся в легкие весенние образы. Стильные аксессуары можно выбрать в коллекции украинской марки «Traum».

№3. Сумки-рюкзаки. Эти модели стали неотъемлемой частью стиля Casual. Выглядят такие аксессуары очень стильно. Их удобно носить в руке, на плече или на спине — подходящий вариант найдется для каждой девушки. Яркие модели представлены в ассортименте бренда «Traum».

№4. Сумки с яркими принтами и надписями. Оригинальность — прежде всего. Выбирайте изделия с интересными изображениями, которые привлекают внимание. Хороший пример — сумка Poolparty в цветочный принт.

№5. Клатчи. Стильные и миниатюрные модели не сходят с вершины модного олимпа. Яркие изделия на цепочках, двухцветные модели из натуральной кожи и аксессуары с эффектными принтами — выбирайте то, что по душе.

№6. Поясная сумка. Без этого аксессуара невозможно представить модный сезон этого года. Круглые и прямоугольные, строгие черные и нежные в пастельных тонах — поясные сумки завоевывают популярность с молниеносной скоростью.

№7. Большая сумка. Если вы любите большие и вместительные сумки, не отказывайтесь от них. Просто выбирайте модные светлые оттенки — лимонный, цвет «Тиффани», пудровый.

Что касается материала, то это может быть как натуральная кожа, так и плотный текстиль.

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