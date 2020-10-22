ТОП мифов о вейпинге®

За последние несколько лет вейпинг приобрел популярность среди молодого поколения. Электронные гаджеты продаются в свободном доступе в интернете и магазинах. Пар в них отличается от обычного дыма, но приносит ли он вред человеку?

Пора развеять самые популярные теории, витающие вокруг использования вейпов.

Миф 1. Вейп опасней чем обычная сигарета

Распространение вейпов началось относительно недавно и долговременных научных исследований о влиянии на здоровье проведено не было. В составе жижи не содержатся яды и токсины (если продукция лицензированная), в отличие от традиционного табака. Некоторые из них не содержат никотин, обладая только оригинальным вкусом.

Исследования доказывают, что вдыхание пара через атомайзер менее вредное, чем традиционного дыма. Ученые Англии утверждают, что «95% электронок безопаснее, чем обычное сжигание табака и вдыхание его в легкие». Миллионы людей в мире избавились от никотиновой зависимости благодаря переходу на вейп.

Миф 2. В состав жижи входят опасные для здоровья человека химические вещества

Исследования показали, что жидкость в боксе при испарении выделяет опасные токсины – формальдегиды. Это стало поводом для массового обсуждения и образования волны негатива, направленного в сторону электронок. Однако ученые заверили, что количество выделяемых токсинов никак не повлияет на здоровье. Подобные вещества мы вдыхаем каждый день, находясь на улице, в транспорте, дома, но учитывая их низкую концентрацию организм не подвергается вредоносному воздействию.

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Миф 3. Никотин, который содержится в жидкостях, является наркотиком

Одно из распространенных заблуждений, не выдерживающих давления критики. Это наркотик, вызывающий эмоциональное и физическое привыкание, но ученые доказали, что поступление вещества в организм происходит в меньших объемах, чем в случае с традиционным курением. Этот факт работает даже с жидкостями, содержащими его в больших количествах.

Для человека такие маленькие дозы не являются наркотиками и не вызывают привыкания. Многие курильщики используют методы снижения никотина для полного избавления от негативной привычки.

Миф 4. Электронные сигареты взрывоопасны

Факты взрыва гаджетов у вейперов зарегистрированы официально, но в минимальном количестве. По статистике, вейп не взрывоопаснее смартфона или электрического чайника. Неправильное ношение электронки в кармане или сумке правда может привести к плачевным последствиям.

Воспламенение продукции происходит по нескольким причинам:

Некачественный товар с отсутствующей лицензией;

Несоблюдение правил безопасности при использовании или зарядке.

Для предотвращения подобных случаев стоит внимательно проверять производителя и все сертификаты перед покупкой, ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и не пренебрегать требованиями безопасности.

Считается, что самый безопасный вид электронок – боксмод, с дополнительной защитой от замыкания, блокировкой кнопок и индикатором правильной установки аккумулятора.

Миф 5. Пар из электронных сигарет опасен для окружающих

Пассивное курение наносит не меньший ущерб организму вдыхающего, чем курильщику. Такие выводы делают не только про традиционное курение, но и про электронное.

Во время выдыхания дыма в воздухе наблюдается высокая концентрация вредных канцерогенов, способных нанести вред здоровью. Принцип работы вейпа схож с ингалятором. В его паре не присутствует продуктов сгорания или окисления. Это доказывает, что пассивное курение электронки не наносит вреда окружающим людям.

Вейпинг окутан множеством плюсов и минусов. Электронки могут нанести вред организму человека, но научных доказательств этой теории мировому сообществу не было предоставлено. Если сравнивать электронку с обычной сигаретой, учитывая факт наличия никотина и вредных веществ, вейпинг будет лидировать, как метод бросить курить примерно в 95% случаев. Курить или не курить – выбор, который каждый должен сделать самостоятельно.